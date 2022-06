Deze tijdloze blazer van hertogin Kate shop je gewoon bij Zara

Zo is hertogin Kate woensdag gespot in een tijdloze, witte blazer die je gewoon bij Zara kunt kopen. En kroonprinses Victoria van Zweden heeft ’m ook, maar dan in een andere kleur.

De blazer van Kate

Kate bezocht een zogenoemde ‘babybank’ in Londen, een organisatie die gezinnen voorziet van essentiële benodigdheden zoals kleding en speelgoed voor kinderen tot vijf jaar.

Gewoon van Zara

Ze droeg een witte blazer uit de nieuwe collectie van Zara. Dit betekent dat jij ’m nu ook nog kunt kopen. Het gaat om een getailleerde blazer met omgekeerde revers en lange mouwen met schoudervulling. Voor € 49,95 heb jij ’m ook in je kast hangen.

Victoria gaat voor groen

Het leuke van deze blazer is dat je er ook een matchende broek bij kunt kopen. Ook is-ie beschikbaar in andere kleuren. Kroonprinses Victoria van Zweden heeft het pak in het groen. Deze look droeg ze tijdens - jawel - haar bezoek aan Nederland.

Van clutch tot oorbel

Kate besloot niet voor het hele pak te gaan. Zij combineerde haar witte blazer met een wit shirt, een zwarte pantalon van Roland Mouret, een witte leren clutch van Massimo Dutti (shop je hier), zwarte pumps van Gianvitto Rossi en behoorlijk prijzige oorbellen van Kiki McDonough.

Liefde voor Zara

Kate is dol op Zara. Ze wordt regelmatig in kledingstukken van de keten gespot. Zo is ze gek op haar rode double-breasted blazer met gouden knopen van de Spaanse winkelketen. Ze droeg ’m tijdens meerdere publieke gelegenheden.

Kate combineerde de witte blazer met een wit shirt en een zwarte broek. Beeld WireImage

Klassiek en sportief in zwart-wit. Beeld WireImage

Leuk lookje, toch? Ook geschikt voor een niet-koninklijke portemonnee. Beeld Getty Images

Ze maakte de outfit af met deze bijpassende clutch van Massimo Dutti. Beeld Getty Images

Kroonprinses Victoria van Zweden in de groene variant van het pak van Zara. Prins Constantijn in het blauw ernaast. Beeld Getty Images

Bron: Getty Images