Déze tradities verbrak William toen hij Kate ten huwelijk vroeg

Kate staat er om bekend dat ze nog weleens een royal traditie breekt. Zeker als het om kleding gaat. Maar die rebelse houding heeft ze vast overgenomen van haar man. Ook William doet namelijk niet alles volgens het boekje.

Waity Katie

De tortelduifjes leerden elkaar in 2001 tijdens hun studie kennen. Kate was toen nog verliefd op een Nederlandse man, Willem Marx. Dit is écht geen grapje. Van Willem naar William. Dat liep op niets uit en na twee jaar begon het stel met daten.

Botert het tussen de geliefden én heb je het gevoel dat dit weleens de ware kan zijn? In koninklijke kringen word je dan al snel ten huwelijk gevraagd, maar bij William en Kate liep dat net even anders. Ze hebben ruim negen jaar een knipperlichtrelatie gehad en het uitblijven van een aanzoek leverde haar zelfs de bijnaam ‘Waity Katie’ op. Arme Kate.

Na járen ging William in Kenia eindelijk op één knie. Aan Tom Bradby van ITV vertelde Kate al dat het aanzoek haar enorm verraste. “We waren op vakantie met vrienden, dus ik verwachtte het helemaal niet.” De prins heeft drie weken lang de ring in zijn rugzak meegesleept. “Ik liet ‘m letterlijk niet los. Waar ik ook ging, hield ik de ring bij me, want ik wist dat als dit ding zou verdwijnen, dat ik dan flink in de problemen zou zitten.”

Niet volgens het boekje

Maar William deed nóg iets niet ‘volgens het boekje’. Hij heeft namelijk de vader van de aanstaande bruid niet om haar hand gevraagd. Daarover zei hij: “Ik twijfelde of ik haar vader eerst moest vragen, en toen besefte ik dat hij dan daadwerkelijk ‘nee’ kon zeggen. Dus toen dacht ik: als ik Kate eerst vraag, dan kán hij niet echt weigeren. Dus ik deed het in die volgorde.”

Voor papa Middleton was er dus geen weg meer terug. Ach, het is gelukkig allemaal goed gekomen.

Bron: BeauMonde