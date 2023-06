Deze veelbesproken trui van Lady Di is binnenkort te koop

De trui van het luxe merk Warm & Wonderful werd meerdere keren gedragen door Diana en zal naar verwachting zo’n 80.000 dollar (73.000 euro) opleveren. Op 31 augustus gaat het iconische kledingstuk onder de hamer bij Sotheby’s, maakte het veilinghuis maandag bekend.

Zwart schaap

Lady Di was nog maar 19 jaar oud toen ze zich in 1981 verloofde met de toenmalige prins Charles. Enkele maanden na het heuglijke nieuws - één maand voor de bruiloft - bezocht Diana een polo-wedstrijd van de prins. Daar kiekte de paparazzi haar in een rode trui met witte schapen en één zwart schaapje erop. De foto was destijds in talloze kranten te zien en de trui ging de boeken in als ‘the black sheep sweater’.

Gissen naar de betekenis

Over de betekenis van de trui is veel te doen geweest. De media speculeerden dat Diana met de trui wilde laten blijken hoe ze zich voelde in haar nieuwe situatie: het zwarte schaap. Het vrije leven van Lady Di werd namelijk volledig aan banden gelegd toen ze de Britse koninklijke familie betrad, iets waar de prinses veel moeite mee had.

Boven water

De iconische trui was tot voor kort in handen van Sally Muir and Joanna Osborne, de eigenaren van Warm & Wonderful. Zij ontvingen het in 1981 van Buckingham Palace ter reparatie, maar besloten een geheel nieuw exemplaar te maken voor Diana. Het origineel borgen ze op in een kelder, waar het pasgeleden weer boven water kwam. “Nu, bijna veertig jaar later, is deze one-of-a-kind schapentrui klaar om in handen van een gelukkige verzamelaar te komen”, zeggen de twee in een statement.

Koopje

Mocht 73.000 euro je wat te gortig zijn, dan is er goed nieuws: de trui ligt nog steeds in de schappen. In de webshop van Warm & Wonderful scoor je een kopie voor nog geen 300 euro.

Bron: The New Yorker, CNN, @warmandwonderful