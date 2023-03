Deze vrouw was 25 jaar vertrouweling van koningin Elizabeth en krijgt nu een onderscheiding

Angela Kelly was de persoonlijke kleedster van koningin Elizabeth, maar daarnaast ook adviseur van de vorstin én curator. Vrijdag benoemde koning Charles haar tot Commandeur in de Koninklijke Victoriaanse Orde, toen hij eer betuigde aan het trouwe personeel van zijn overleden moeder. Ook ander personeel werd onderscheiden.

Op de erelijst staan ook vele andere mensen die een belangrijke rol speelden tijdens de uitvaart van de koningin in september vorig jaar.

Beeld Getty Images

Belangrijke vertrouweling

Angela werkte meer dan 25 jaar voor de vorstin. De band tussen de twee vrouwen werd in de loop der jaren heel hecht. Vaak ging ze mee bij officiële gelegenheden. De vrouw staat binnen de muren van het paleis bekend als een van de meest belangrijke vertrouwelingen van Elizabeth.

‘Bling’ kledingstijl

Eerder werd al eens beschreven dat ze “een unieke nauwe werkrelatie met de koningin” had. Ze kreeg de eer om de stijl van de vorstin modern te houden en zelfs een vleugje ‘bling’ aan haar garderobe toe te voegen.

Zij kreeg de koningin op latere leeftijd in de felle kleuren van onder andere Stewart Parvin. De mantel-hoed-jurk in effen knalkleuren bleef 28 jaar lang haar werkuniform en liet de Queen aanzienlijk jonger lijken dan ze als supersenior was. Zo werd ze alsnog ongewild een stijlicoon.

Beeld Getty Images

Andere kant

Vorig jaar verscheen een boek van haar hand over haar relatie met de koningin. In The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and The Wardrobe staan haar herinneringen aan die tijd.

Bron: The Telegraph