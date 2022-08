Dít asielhondje hebben Harry en Meghan geadopteerd

Zeven jaar oud is het hondje en ze heet Mamma Mia. Het nieuwe huisdier komt bij het paar en hun kinderen Archie en Lilibet te wonen in hun huis in Californië. Daar kan ze spelen met de andere honden Guy, ook een beagle, en Pula, een labrador.

Asielhondje gered uit hondenfokkerij

Nadat Mamma Mia was gered uit de hondenfokkerij waar ook dierproeven plaatsvonden, ving de organisatie Beagle Freedom Project in Californië haar op. Mamma Mia was een van de vierduizend hondjes die vorige maand uit de fokfabriek werden weggehaald. Uit onderzoek van de dierenwelzijnsorganisatie PETA bleek dat de honden slecht werden verzorgd. De broodfokkerij moest vervolgens sluiten op last van de overheid.

Is dit Megan Fox?

Meghan belde de organisatie vervolgens persoonlijk op. Dierenrechtenadvocaat Shannon Keith vertelt aan LA Times hoe dat ging. “De hertogin belde zonder nummerherkenning en zei: ‘Hi Shannon, dit is Meghan’. We praatten dertig minuten en ik dacht: Is dit actrice Megan Fox?” Daarna kreeg ze door dat het om Meghan Markle ging.

Geen puppy voor Harry en Meghan

Samen met Harry en enkele beveiligers bezocht de hertogin deze maand de opvang, waar zij hun nieuwe hondje kwamen uitzoeken. Ze wilden juist een iets ouder hondje, omdat ze weten dat puppy’s meestal sneller een huis vinden. Ze waren meteen verliefd op Mamma Mia, die nu een heerlijk thuis heeft.

