Dit gerecht komt niet meer op tafel bij koning Charles

Koning Charles was als Prince of Wales een voorstander van hogere welzijnsnormen in de landbouw. Al meer dan tien jaar zet hij zich in voor het stoppen met de productie van foie gras in koninklijke kringen.

Maar voordat hij op de troon zat, heeft nooit eerder officieel bekendgemaakt dat hij fel tegenstander is van deze vorm van ernstige dierenmishandeling.

Eenden en ganzen gedwongen gevoerd

Nu heeft dierenrechtenorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) een bevestiging gekregen dat de vorst het dure gerecht niet alleen op Buckingham Palace verbiedt, maar in álle koninklijke residenties.

“Als prins van Wales heeft koning Charles foie gras verboden in zijn omgeving. Het is een verachtelijk product waarvoor eenden en ganzen gedwongen worden gevoerd totdat hun levers tot tien keer hun natuurlijke grootte zijn, voordat de dieren worden geslacht”, zegt een woordvoerder van de dierenrechtenorganisatie.

Er is een verbod op de productie van foie gras in het Verenigd Koninkrijk, maar het mag nog wel worden verkocht en ingevoerd.

Faux gras

De dierenrechtenorganisatie zou als blijk van dank een veganistische variant genaamd faux gras naar de koning hebben opgestuurd. De veganistische chef Alexis Gauthier heeft deze versie gemaakt.

De queen at nog wel foie gras

Eerder deze week heeft PETA de koning ook gevraagd bij zijn kroning volgend jaar mei nepbont te dragen in plaats van hermelijn voor zijn gewaden. Daar heeft Charles nog niet op gereageerd. Zijn moeder koningin Elizabeth nam twee jaar geleden een drastisch besluit door bont te vervangen door kunstbont. Maar foie gras stond nog wél op haar menu.

Bron: BBC