Dit is de nieuwe officiële foto van koning Charles

Charles zit aan een bureau in Buckingham Palace met de beroemde rode koffer met documenten die zijn aandacht nodig hebben.

Beveiligd kistje

Deze ‘scène’ wordt vaak geassocieerd met hoe Elizabeth aan het werk was in haar kamer. In het rode koffertje zitten papieren van ministers van het Verenigd Koninkrijk en vertegenwoordigers van de Gemenebestlanden. De koning ontvangt die documenten dagelijks in het beveiligde kistje.

Al sinds de kroning van Elizabeth

“Hare Majesteit Koningin Elizabeth ontving de rode koffertjes die werden gemaakt bij haar kroning in 1952, bijna elke dag van haar regering. Inclusief in de weekenden en op feestdagen, maar met uitzondering van eerste kerstdag”, staat in het Instagrambericht bij de nieuwe foto van koning Charles.

Zwart-wit portret

Achter Charles hangt een zwart-witfoto van zijn overleden ouders, koningin Elizabeth en prins Philip. Het paar gaf het portret aan de vader van Elizabeth, koning George VI, voor Kerstmis in 1951. Het was de laatste kerst van de vorst voordat hij stierf in februari 1952.

Veel tradities blijven

Charles houdt veel tradities van zijn moeder in ere, zo ook dit ochtendritueel.

Bron: People