Dit is de pittige mening van Meghan Markle's vader en halfzus over prins Harry's nieuwe boek

Officieel verschijnt Spare pas komende maandag, maar de inhoud is uitgelekt omdat het boek donderdag al per ongeluk in Spaanse winkels lag. Meghan Markle’s halfzus Samantha moet niks van het boek hebben. Zij en haar vader zullen het dan ook niet lezen en ‘zelfs niet als wc-papier willen gebruiken’, laat zij weten aan entertainmentsite TMZ. De familie van Meghan stelt dat het boek fictie is en dat Harry het boek alleen maar voor het geld heeft geschreven. Volgens Samantha denkt vader Thomas Markle dat Harry jaloers is op de status van zijn broer William.

Sappige onthullingen

Zoals verwacht doet Harry in zijn boek flink wat sappige onthullingen over het privéleven van de Britse royals. Hierbij spaart hij ook zichzelf niet. Zo zou William Harry tegen de grond hebben gewerkt tijdens een ruzie, en komen we te weten hoe Harry zijn maagdelijkheid verloor aan een oudere vrouw in een grasveld. Ook gebruikte hij vroeger weleens cocaïne en doodde hij 25 mensen tijdens zijn twee militaire missies in Afghanistan. Dat laatste zou nog wel eens gevaarlijk kunnen zijn vanwege een mogelijke vergeldingsactie van de Taliban, lieten een oud-collega marinier en een voormalig nationaal veiligheidsadviseur weten aan BBC.

Bron: ANP