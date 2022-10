Dit is het eerste officiële portret van Britse koningspaar met William en Kate

Op de foto staan de familieleden naast elkaar in zwarte rouwkleding. Het portret werd namelijk gemaakt in Buckingham Palace in de nacht voor de begrafenis van koningin Elizabeth. Op die avond was er een receptie voor naar Londen gereisde wereldleiders. Het was het eerste belangrijke evenement waar de nieuwe vorst gastheer van was.

Steun van William en Kate

Volgens Britse media straalt het portret de steun uit van William en Kate – die nu prins en prinses van Wales zijn – aan Charles en Camilla in de weken na het overlijden van koningin Elizabeth. Het markeert ook de start van het koningschap van Charles (73).

Charles aan het werk

Charles werd op 10 september officieel uitgeroepen tot koning van het Verenigd Koninkrijk. Vorige week werd al een eerste officiële foto vrijgegeven van de koning aan het werk. Charles zit aan een bureau in Buckingham Palace met de beroemde rode koffer met documenten die zijn aandacht nodig hebben.

