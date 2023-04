Dít is het favoriete gerecht van William en Kate

Afgelopen week staken prins William en hertogin Catherine zelfs de handen uit de mouwen in een Indiaas restaurant in Birmingham. Op het menu stond roti en het echtpaar ging de strijd met elkaar aan in de keuken. Volgens de eigenaar van het restaurant was Kate de winnaar.

Het royal koppel liet weten zelf ook gek te zijn op curry. Vooral Kate Middleton eet het gerecht het liefst spicy. William heeft het liever wat milder. “Ik ben een masala-man”, geeft de kroonprins eerlijk toe. William en Kate hebben zélfs een grappige gewoonte. “We proberen curry door het hele land”, vertelt hij.

De kroonprins als host van een restaurant

Maar ook buiten de keuken kwam het stel goed van pas. Zo nam de kroonprins de telefoon op van het restaurant om een bestelling op te nemen. Hij sprak een tijd af met de nietsvermoedende klant en deed nog een poging om de route naar het restaurant te beschrijven.

“Hij weet nu waarschijnlijk waar jullie zitten. Of ik heb hem waarschijnlijk naar een andere plek in Birmingham gestuurd. Sorry”, zegt de prins lachend.

En hoewel William het van Kate verloor in de keuken, ziet eigenares Meena Sharma wel een rol voor de prins als host in een restaurant. “Hij deed het heel goed”, zegt ze. Mocht het niks worden als royal, dan kan hij altijd nog terecht in een curryrestaurant.

Bron: Beau Monde