Dít is het favoriete pastarecept van Meghan Markle

En je hebt er maar drie ingrediënten voor nodig.

Meghan was een foodblogger

De hertogin van Sussex uitte haar liefde voor lekker en gezond eten een aantal jaar geleden in haar lifestyle blog The Tig (gebaseerd op haar favoriete wijn Tignanello uit Toscane). Op deze site deelde ze regelmatig hoofdtrends en haar favoriete recepten.

Vet- en caloriearm recept

Dat Meghan een grote liefde heeft voor de Italiaanse keuken wisten we dus al. Maar in een interview met foodmagazine Delish onthulde Meghan haar favoriete pastarecept. Het idee kwam van een vriendin die haar overhaalde om courgettes vier tot vijf uur te koken. Zo ontstaat een romige pastasaus die niet alleen vet- en caloriearm is, maar ook nog eens supermakkelijk te bereiden is. En hadden we al verteld dat je er maar drie (!) ingrediënten voor nodig hebt? “De pastasaus is zo romig dat je zou zweren dat er veel boter en olie bij komt kijken, maar het is gewoon courgette, water en wat bouillon”, vertelde Meghan.

Zo maak je het favoriete pastarecept van Meghan

Ingrediënten

4 courgettes

125 milliliter groentebouillon

200 gram pasta naar keuze

Optioneel: peper en zout

Bereiding

Snijd de courgettes in blokjes. Voeg de stukjes courgette toe aan een pan met de groentebouillon en breng aan de kook op middelhoog vuur. Roer het regelmatig door. De pastasaus is klaar als deze een romige consistentie heeft bereikt. Je hoeft de courgette niet vier of vijf uur te laten sudderen zoals Meghan, een half uur of uur op middelhoog vuur is vaak al voldoende. Breng de saus eventueel op smaak met wat peper en zout. Zet tien minuten voor het einde een pan met (gezouten) water op het vuur en kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Voeg de pasta toe aan de saus en meng. Bestrooi eventueel met Parmezaanse kaas en serveer. Smakelijk!

Bron: Delish, Freundin.de