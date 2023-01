Dit is het lievelingsparfum van prinses Diana (en het is nog steeds te koop)

Het is een van de vele onthullingen die prins Harry in zijn veelbesproken memoires Spare doet. Hij vertelt openhartig hoe hij bij een therapiesessie een flacon van zijn moeders favoriete parfum meenam - ‘First’ van Van Cleef & Arpels.

Bijzondere herinneringen

Via zijn moeders zus ontdekte hij wat de favoriete parfum van zijn moeder was. “Aan het begin van onze sessie trok ik de dop eraf en rook ik er flink aan. Alsof ik een shot LSD nam”, schrijft de hertog van Sussex. “Ik las ergens dat reuk onze oudste zintuig is en dat paste bij wat ik op dat moment ervaarde, beelden die omhoog kwamen uit wat voelde als het meest oerdeel van mijn brein.”

“Ik herinnerde me een dag op Ludgrove (Harry’s school, red.) en mama die snoepjes in mijn sok verstopte. Snoepgoed van buiten de school was verboden, dus mama negeerde al giechelend de schoolregels, waardoor ik nog meer van haar hield”, vervolgt de prins. “Al die dierbare herinneringen kwamen los door die herkenbare geur.”

Goed nieuws voor als je nieuwsgierig bent naar de parfum: de bloemige geur is nog steeds in de productie en is nog redelijk betaalbaar ook. Voor 66 euro koop je het parfum bij Douglas en ruik je net zoals Lady Di deed.

Bron: Beau Monde