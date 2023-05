Dit is het programma van de kroning van koning Charles

Hieronder zie je het programma van de dag in Nederlandse tijd.

10.00 uur: de uitzending begint

De kroning is live te volgen bij de NOS en op NPO 1. De uitzending start om 10.00 uur. In de studio praat presentator Jeroen Overbeek met voormalig Verenigd Koninkrijk-correspondent Tim de Wit en royaltydeskundige Justine Marcella. Correspondent Fleur Launspach bericht vanuit Londen en koningshuisverslaggever Albert Bos staat bij Windsor Castle om de festiviteiten daar te verslaan. Aan het einde van de middag volgt een samenvatting met hoogtepunten van de dag.

11.20 uur: de processie

Voor de royals begint het programma iets later, om 11.20 uur. Dan stappen Charles en Camilla in de Diamond Jubilee State-koets die hen van Buckingham Palace naar Westminster Abbey rijdt.

Het voertuig werd gemaakt voor de 80e verjaardag van koningin Elizabeth, maar liep zes jaar vertraging op en was daardoor bij het 60-jarig koningschap van Elizabeth pas af. De optocht gaat onder meer over The Mall en Parliament Square.

Na de dienst nemen Charles en Camilla ongeveer dezelfde route terug, maar dan in de minder comfortabele Gold State-koets. Dat is de koets die sinds 1831 gebruikt wordt bij iedere kroning. Charles koos ervoor om alleen van de koets gebruik te maken op de terugweg.

12.00 uur: kroning Westminster Abbey

De kroning in Westminster Abbey duurt van 12.00 tot 14.00 uur. Er zijn weinig gasten uitgenodigd voor de dienst. Althans, in vergelijking met de kroning van Elizabeth. Een bewuste keuze van het koningspaar. Enerzijds om kosten te drukken, anderzijds omdat ze het in deze tijd niet gepast vinden om duizenden mensen uit te nodigen.

Wereldleiders en royals vanuit de hele wereld reizen naar Londen voor de ceremonie. Onder anderen koning Willem-Alexander en koningin Máxima, het Belgische koningspaar Filip en Mathilde, het Deense kroonprinselijke paar Frederik en Mary, de Noorse kroonprins Haakon met kroonprinses Mette-Marit, de Zweedse koning Carl Gustaf en kroonprinses Victoria en de Japanse kroonprins Akishino en zijn vrouw Kiko zijn aanwezig. De Deense koningin Margrethe is er niet bij: ze is herstellende van een rugoperatie.

Ook prins Harry’s vrouw Meghan ontbreekt, zij blijft in Amerika bij hun kinderen. Harry zelf is wel aanwezig. Hij had gisteren in het geheim een ontmoeting met zijn vader. De geruchten gaan dat hij inmiddels gepromoveerd is van rij 10+ naar rij 3. Of hij daadwerkelijk plaatsneemt op die rij, blijkt tijdens de kroning.

Vier fases

De dienst bestaat uit vier fases. In fase één wordt koning Charles gepresenteerd aan het volk, in de volgende fase legt hij de kroningseed af. Daarna volgt een intieme fase. Fase drie draait de zalving met in Jeruzalem ingezegende olijfolie, omdat Charles door de kroning ook het hoofd van de Anglicaanse kerk wordt. Het heilige ritueel is voor niemand te zien.

Tot slot wordt Charles in fase vier letterlijk gekroond. Hij krijgt een loodzware kroon van puur goud op, die meer dan twee kilo weegt. Het bevat meer dan vierhonderd edelstenen. Die kroon hoeft de koning niet de rest van de dag te dragen: na de dienst wordt de kroon opgeborgen in de Tower of London.

Vervolgens wacht Camilla eenzelfde ritueel. Ze hoeft geen eed af te leggen, maar wordt wel gezalfd, gekroond en op de troon geplaatst. En fijn voor de koningin: haar kroon is met 590 gram een stuk lichter dan die van haar echtgenoot.

15.30 uur: balkonscène Buckingham Palace

Na de dienst rijden Charles en Camilla in de Gold State-koets naar Buckingham Palace. Om half vier vindt daar de bekende balkonscène plaats. Een gewoonte sinds de kroning van Edward VII in 1902. Vanaf het balkon wuiven de koning en koningin van het Verenigd Koninkrijk het publiek toe.

De uitzending op de NOS eindigt iets na 16.00 uur.

Zaterdag 6 mei 2023 worden Charles en Camilla gekroond. De kronen die zij dan dragen zitten vol diamanten en andere juwelen. En daar zit een mooi verhaal achter, waarover royaltyverslaggever Rick Evers je alles vertelt. Camilla’s kroon is namelijk gelinkt aan een Nederlandse man.

Bron: ANP, RTL Nieuws