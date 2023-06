Dít is hoe de Britse prins George aan zijn naam komt

Toen William en Kate in 2013 hun eerste kindje verwachtten, moesten ze een jongens- én meisjesnaam verzinnen. Het koppel wilde namelijk het geslacht als verrassing houden. Al waren er toch sterke vermoedens dat het een jongetje zou worden. Ook de prinses zelf wist bíjna zeker dat ze een jongetje in haar buik droeg.

Kanshebbers

De naam Alexander was een grote kanshebber. Kate werd verliefd op de naam, maar ook George, naar Koning George XI, was een absolute kanshebber. Maar hoe kies je de juiste naam? Daar hadden Kate en William iets leuks op bedacht. Ze vroegen hun hond, Lupo, om hulp.

Hulptroepen

Volgens The Times schreven Kate en William alle namen uit hun lijstje op stukjes papier en legden dit op de vloer. Vervolgens lieten ze hun cockerspaniël door het huis snuffelen. Uiteindelijk stopte Lupo bij de naam George.

En zo werd de naam George gekozen voor het eerste kind van William en Catherine. Ook Alexander kwam er tóch nog in voor: dit is de tweede naam van de prins. Het is niet bekend of de Britse kroonprins en kroonprinses deze methode ook hebben gebruikt voor prinses Charlotte en prinses Louis.

Overleden

De hond Lupo is inmiddels helaas overleden, maar de hond leeft zo toch nog een beetje voort in de naam van George. Hoe bijzonder is dat!

Bijnaam

Prins George wordt thuis ook nog weleens anders genoemd. Van zijn ouders heeft hij de bijnamen PG en Tips gekregen, vernoemd naar het theemerk PG Tips. PG staat uiteraard voor Prins George. Deze bijnaam voor Prins George is populair geworden, want ook op school noemen ze hem inmiddels PG.

