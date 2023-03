Dit is waarom de kinderen van prinses Anne geen royal titels hebben

Onlangs kregen Archie en Lilibet koninklijke titels, hoewel hun ouders, Harry en Meghan, in 2019 lieten weten dat ze dit niet van plan waren. Sinds koningin Elizabeth vorig jaar overleed en Charles de troon besteeg, zijn de twee kleintjes technisch gezien echter prins en prinses. Alle kleinkinderen van de monarch krijgen deze titel namelijk automatisch. En dat is precies waarom de kinderen van prinses Anne zonder titel door het leven gaan.

Geen prins en prinses

De kinderen van prinses Anne, de dochter van wijlen koningin Elizabeth, heten vanwege een eeuwenoude familietraditie ‘gewoon’ Peter Phillips en Zara Tindall. In tegenstelling tot hun nichten prinses Beatrice en prinses Eugenie gaf hun vader namelijk geen koninklijke titel door, en dat is een randvoorwaarde om ‘prins’ of ‘prinses’ te zijn.

Geen royal vader

De vader van Peter en Zara is kapitein Mark Phillips. Hij werd niet geboren als lid van de koninklijke familie én sloeg het aanbod van een graafschap af, waardoor zijn kinderen geen titels dragen. Wel de lasten, niet de lusten, dus.

Eerder was het nog een grote vraag of de kinderen van Harry en Meghan wel koninklijke titels zouden krijgen, mede vanwege hun besluit om zelf een stap terug te doen. In onderstaande video zie je hoe het zit.

Bron: Beaumonde.nl