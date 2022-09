Dit is waarom koning Charles geen belasting hoeft te betalen over zijn gigantische erfenis

Dat er in het Britse koningshuis bizarre bedragen omgaan, zal niemand verbazen. Algemene bekendheid betekent echter absolúút geen algemene acceptatie – er heerst aardig wat kritiek op de kosten en salarissen van de Windsors. De koninklijke financiën halen nu weer alle voorpagina’s, want het blijkt dat Charles geen belasting hoeft te betalen over het fortuin dat hij van zijn moeder erft.

Wat zit er precies in die erfenis van koning Charles?

28 miljard euro op papier

Koning Charles III erft niet alleen de troon van zijn moeder, maar ook haar fortuin. Op papier gaat het om een bedrag van omgerekend 28 miljard euro. Bizar veel geld, maar Charles mag lang niet alles zomaar uitgeven. Het geld zit voornamelijk verstopt in onroerend goed, dat nu voor een klein deel van de koning is.

3 miljard aan kroonjuwelen

Het gaat om kastelen en paleizen, maar ook om kroonjuwelen van de Kroon (alleen die laatste zijn al zo’n 3 miljard euro waard). Veel uitgaven van de royal familie worden van de opbrengsten van het onroerend goed betaald, maar Charles mag het geld uit de zogeheten Crown Estate verder niet uitgeven.

500 miljoen in het vuistje

Dat betekent overigens niet dat de koning zijn hand hoeft op te houden. In de praktijk erft hij alsnog een fortuin, namelijk zo’n 500 miljoen euro. Dat onvoorstelbare bedrag is zijn privé-erfenis; hij mag met dat geld doen, wat-ie maar wil.

En die 500 miljoen euro is ook echt volledig van hem.

Waar een Engelse burger bij zo’n gigantisch bedrag bijna de helft moet afstaan aan de erfbelasting, zijn de Britse royals vrijgesteld van deze regel.

Het Britse volk is not amused: waarom staan de stinkend rijke royals boven de wet voor de rest van de mensen? Deze wet uit 1933 is volgens velen toe aan een wijziging.

Bron: The Guardian