Dít jasje van twaalf jaar oud blijft een favoriet item van Kate Middleton

Dat de prinses van mooie kleding houdt en vaak voor tijdloze, klassieke items kiest en deze ook vaker draagt, bleek toen ze vrijdag een interview gaf voor haar campagne Shaping Us.

Met de campagne wil ze meer aandacht vragen voor het belang van de ontwikkeling die kinderen in hun jongste jaren doormaken. Als ze van hun geboorte tot de leeftijd van vijf een goede basis hebben, maakt dat veel verschil voor hun toekomst, legde Kate uit in een radio-interview met presentator Roman Kemp.

Jasje uit 2011

De hertogin van Wales deelde ook een video waarop ze met de presentator praat over geestelijke gezondheid tijdens een wandeling op het platteland van Hertfordshire, Engeland.

Kate draagt een bruine Darwin-jas van L.K. Bennett. Die jas blijkt al sinds 2011 in haar kast te hangen. Ze droeg de jas onder meer bij een voetbalwedstrijd – zoals op deze foto te zien is – en nam hem ook al eens mee op een vakantie in Zwitserland in 2013.

Bekende kersttrui

Onder haar jas droeg Kate een ander bekend kledingstuk: haar Holland Cooper Fair Isle coltrui. Ze droeg deze trui eerder toen ze een kinderboek voorlas tijdens in event in februari 2022 en opnieuw afgelopen kerst voorafgaand aan de viering van het kerstfeest.

