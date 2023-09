Dít laatste advies kreeg Sarah Ferguson van koningin Elizabeth

Sarah sprak over de koningin in haar podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah.

Openhartig

Eerder had ze het in haar podcast al over de vergelijkingen die de pers maakte tussen haar en prinses Diana, toen beide vrouwen ongeveer gelijktijdig werden opgenomen in de koninklijke familie. Die vergelijkingen hadden veel impact op het zelfbeeld van Sarah. Nu is ze openhartig over welk advies ze meekreeg van koningin Elizabeth. En ja, dat is iets anders dan het alombekende Windsor-gezegde ‘never complain, never explain’.

Laatste advies

Het laatste wat de koningin tegen haar zei? “Wees gewoon jezelf, Sarah.” De hertogin van York vertelt dat koningin Elizabeth altijd meteen doorhad wanneer er iets aan de hand was. “Ze kon het zien. Ze raakte altijd zo geïrriteerd wanneer ik niet mezelf was.”

“Maar nu ben ik mezelf en daar heb ik zoveel geluk mee”, besluit ze haar verhaal. Sarah’s recente borstoperatie na de diagnose borstkanker zorgde er naar eigen zeggen voor dat ze uiteindelijk meer zelfvertrouwen kreeg.

Podcast

In de podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah bespreekt Sarah samen met goede vriendin, ondernemer en naamgenoot Sarah Jane Thomson wekelijks allerlei onderwerpen en alledaagse kwesties. Ook interviewen ze soms speciale gasten en buigen ze zich over dilemma’s van de luisteraars.

Gemiddeld 1 op de 7 vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. In onderstaande video legt dokter Rutger uit hoe je in drie stappen zelf borstonderzoek doet.

Bron: Beaumonde.nl