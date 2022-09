Dít Nederlandse meisje zit nu op de kostschool waar koning Charles vroeger op zat

Haar vriendinnetje slaapt zelfs in de oude kamer van Charles.

Vijf jaar lang op de kostschool

Op 13-jarige leeftijd belandde de toenmalige prins Charles op Gordonstoun, een privéschool in het noorden van Schotland. In totaal heeft hij vijf jaar op deze school gezeten. Een intense periode, die veel impact op hem heeft gehad.

Nederlands meisje in Schotland

Toen Charles in 1962 naar de kostschool verhuisde, was Gordonstoun nog een school voor alleen jongens. Tegenwoordig wonen er ook meisjes, waaronder dus de Nederlandse Olivia. Aan Nieuwsuur vertelt zij hoe het is om op deze bijzondere kostschool te zitten. “Je gaat op expedities in de bergen en dan slaap je in een tent. Dat vormt je als een kind”, legt ze uit. Volgens haar leer je daardoor heel goed samenwerken. “Door weer en wind maak je samen van alles mee.”

Brute scènes in ‘The Crown’

In de tijd van Charles staat Gordonstoun ook wel bekend als een ‘spartaanse school’. Het waren lange dagen met koude douches in de ochtend en overdag rondjes rennen rond het veld. Misschien herken je de brute scènes wel uit de populaire serie The Crown, waarin je Charles zag worstelen op het Schotse Gordonstoun. De jonge prins was diepongelukkig.

Toch is Oliva vooral positief over haar ervaringen op de kostschool. “Ik word nu gevormd door deze school en dat neem ik mee voor de rest van mijn leven. En dat heeft hij ook gehad”, vertelt ze. “Soms door minder leuke ervaringen, maar ook leuke ervaringen.”

Kostschooltraditie van de royals

Ook prinses Alexia zit op een kostschool, namelijk de eliteschool UWC Atlantic College in Wales. En zij is lang niet de enige royal, bekijk deze Koninklijke Kiekjes maar eens.

