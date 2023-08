Dít ontroerende cadeau wil Charles voor zijn verjaardag

Sinds prins Harry en Meghan het Britse koningshuis verlieten, heeft Charles zijn kleinkinderen niet meer samen gezien. Charles was zelfs niet aanwezig bij de doop van Lillibet. Hier zit hij zó erg mee, dat hij hoopt dat daar op zijn verjaardag eindelijk verandering in komt.

Grote wens

“Charles zou willen dat de kinderen van Harry en Meghan erbij zijn”, vertelt koninklijk biograaf Angela Levin aan de Britse tabloid The sun. “Als Harry en Meghan zich willen excuseren, dan is dat hun beslissing natuurlijk.” Volgens Levin staan de twee er in ieder geval voor open om naar Londen af te reizen voor de verjaardag van Charles.

Hobbel op de weg

Of ze dat daadwerkelijk gaan doen, hangt misschien wel van Charles af. Harry en Meghan zijn namelijk nog steeds boos dat ze niet zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst van de koninklijke familie ter ere van de overleden koningin Elizabeth II. Deze zal op 8 september plaatsvinden, maar een uitnodiging is tot nu toe uitgebleven.

Bron: The Sun