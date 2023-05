Dít verandert er na de kroning van Charles voor William en Kate

De recente kroning van Charles betekent dat zijn oudste zoon William en diens vrouw Kate de eerstvolgende zijn in de lijn van troonopvolging.

Inactief

Waar de koning en koningin in spe voorheen vrij inactief waren, vergeleken met sommige andere leden van de koninklijke familie, zullen ze vanaf nu meer officiële taken moeten vervullen. Eerder stonden ze bekend om hun liefdadigheidswerk, officiële functies in het Verenigd Koninkrijk en koninklijke bezoekjes aan het buitenland. ‘Gewoon’ lintjes doorknippen en snelle bezoeken lieten ze meestal aan zich voorbijgaan.

Daarmee scoorden ze niet al te hoog in de lijst met hardst werkende Britse royals. William stond hierin op nummer 9, Kate op nummer 13. Ter vergelijking: Williams tante, prinses Anne, staat dankzij het vervullen van veel meer koninklijke verplichtingen op nummer 2.

Nieuwe functies

Deskundigen verwachten dat het stel vanaf nu meer te zien zal zijn in diplomatieke functies. William zal hoe dan ook een belangrijk deel van de voormalige taken van zijn vader als kroonprins overnemen.

PR-campagne

Royalty deskundige Jeroen Snel laat aan RTL Boulevard weten dat er nog geen maand na de kroning al een duidelijk verschil in het PR-beleid van William en Kate is te zien. Zo zien we in video’s voor het eerst wat er zich bij het stel achter de schermen afspeelt. Met deze laagdrempelige beelden hopen ze volgens Snel een jongere doelgroep aan te spreken.

Eerder hadden William en Kate één medewerker in dienst voor hun social media promotie. Inmiddels zijn dat er drie plus een freelancer, waarmee een nieuwe strategie duidelijk lijkt te zijn. Van de jongeren is immers nog maar een kwart vóór de monarchie, waardoor goodwill kweken nog eens extra belangrijk is voor de toekomstige koning en koningin.

