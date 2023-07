Dit vonden Prins Harry en Meghan écht van Frogmore Cottage

In 2020 verhuisden Harry en Meghan naar de Verenigde Staten. Ze kondigden aan om af te treden als senior werkende royals. Er werd toen benadrukt dat ze Frogmore Cottage als Britse familiehuis zouden houden. Juist zodat hun familie altijd een plek zou hebben om zich thuis te voelen in het Verenigd Koninkrijk.

Omdat de band tussen de Britse koninklijke familie en Harry en Meghan momenteel niet heel warm is, besloot koning Charles het huwelijkscadeau van zijn moeder terug te nemen. Een bitterzoet besluit, volgens het stel. In het afgelopen jaar was Harry tijdens de drie bezoeken aan het Verenigd Koninkrijk dit jaar nog wel in de woning. Vermoedelijk ook om nog wat laatste spullen uit te zoeken.

frogmore cottage Beeld Netflix

Bijzondere band met het huis

Het is natuurlijk heel bijzonder als je een huis cadeau krijgt van je inmiddels overleden oma. Maar voor Harry en Meghan was het huis om nóg veel meer redenen bijzonder. Kort na de geboorte van zoontje Archie in 2019 trokken ze in het huis. Een plek die meteen als thuis voelde. Harry schreef erover in zijn memoires Spare.

“Meg en ik verhuisden een nieuw huis. Frogmore was klaar. We hielden van die plek. Vanaf de eerste minuut. Het voelde alsof we voorbestemd waren om daar te wonen,” schreef hij . “We konden niet wachten om ‘s ochtends wakker te worden, een lange wandeling in de tuinen te maken, in te checken bij de zwanen. Vooral knorrige Steve. We ontmoetten de tuinmannen van de koningin, leerden ze persoonlijk kennen, maar leerden ook zoveel over de bloemen. Ze waren heel blij met hoeveel we hun kunstenaarschap waardeerden en prezen.”

Ze brachten Archie groot in Frogmore en hoewel dochter Lilibet geboren werd in Santa Barbara, vierde het kleine meisje wél haar eerste verjaardag in het Britse huis. Het gezin was namelijk in het Verenigd Koninkrijk voor het platina jubileum van koningin Elizabeth.

Er wordt gespeculeerd dat koning Charles wil dat zijn broer prins Andrew intrekt in Frogmore Cottage. Het is niet bekend waar Harry, Meghan en de kinderen in de toekomst zullen verblijven als ze in Engeland zijn.

