Dít woord mocht Meghan Markle niet zeggen van de koninklijke familie

Dat vertelt de bedenker van de serie, Aaron Korsh, aan The Hollywood reporter.

Koninklijke bemoeienis

“Ze bemoeiden zich wel met een paar dingen”, vertelt Korsh over de koninklijke familie. “Niet veel, maar gewoon een paar dingen die wij wilden doen, maar waarvan zij zeiden dat we dat niet mochten. Dat was een beetje vervelend.”

Het verboden woord

Er was in het bijzonder één woord dat Meghan niet mocht uitspreken, namelijk poppycock. Dat betekent vrij vertaald onzin of kletskoek. “De koninklijke familie wilde niet dat zij dat woord gebruikte”, aldus Korsh. “Ik neem aan dat ze niet wilden dat mensen zouden gaan knippen in de tekst, zodat ze alleen maar cock (penis, red.) zou zeggen. Dus toen hebben we poppycock maar veranderd in bullshit.

Het is algemeen bekend dat de Britse royals wel houden van regels en beperkingen. Zo hanteren ze ook een strenge dresscode voor alle leden van het koninklijk huis.

Of de kinderen van Harry en Meghan, Archie en Lilibet, zich prins en prinses mogen noemen? In onderstaande video legt royaltyverslaggever Rick Evers het uit.

Bron: RTL Boulevard, Hollywoodreporter.com