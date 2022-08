Dit zijn de beste Kate Middleton-looks voor boven de 25 graden

Meer fan van Máxima’s kledingstijl? Dit zijn haar mooiste looks voor boven de 25 graden.

Lange bloemenjurk met sleehakken

Kate is dol op lange, zwierige jurken. Tijdens een werkbezoek in Norfolk droeg ze een lila jurk met bloemen van het merk Faithfull The Brand. De sleehakken zijn van het merk Russell and Bromley en de gouden ringen in haar oren van de (betaalbare!) sieradenwinkel Accessorize.

Op werkbezoek in 2020 Beeld Getty Images

Polo en short

Fiet-fiew, wat ziet Kate er goed uit in deze sportieve outfit. We zien royals zelden in een short, maar voor haar bezoekje aan de Bahama’s maakt de hertogin een uitzondering. Haar korte broek komt van het merk J.Crew en de polo is van Gill.

De rondreis van Kate en William langs Belize, Jamaica en de Bahama’s in het kader van het platina jubileum van koningin Elizabeth stuitte op veel kritiek. Zo waren er onder meer protesten van de lokale bevolking, met name over het koloniale verleden van het Britse Gemenebest.

Op de Bahama's in 2022 Beeld Samir Hussein/WireImage

Witte jurk met pumps

Tijdens een bezoek aan het vrijwilligersproject Baby Basic UK & Baby Basics Sheffield droeg Kate een besmettelijke witte jurk van het merk Suzannah met daaronder glinsterende pumps. Dat weerhield haar er overigens niet van om te helpen en te sjouwen met dozen vol babyspullen. De foto’s daarvan bekijk je hier.

Bezoek aan een vrijwilligersproject in 2020 Beeld Getty Images

Wit t-shirt en roze broek

Voor een zonnige werkdag in Londen trok Kate haar mooiste basics uit de kast. Ze draagt het perfecte witte t-shirt en een roze casual roze bandplooibroek van Marks & Spencer.

Op werkbezoek in 2020 Beeld Getty Images

Blauwe midi-jurk

Nog zo’n bijzondere jurk is deze gebloemde midi-jurk in kleuren van de vlag van Belize. Ze droeg ‘m tijdens haar rondreis in het land. De jurk is van modehuis Tory Burch en haar blauwe statement oorbellen van Sézane. De jurk is inmiddels uitverkocht, maar haar oorbellen kun je hier bestellen voor 50 euro.

Dansend in Belize in 2022 Beeld WireImage

