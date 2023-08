Dít zijn de favoriete modemerken van Kate Middleton

We zetten er vijf, die ze met grote regelmaat draagt, op een rij.

De favoriete modemerken van Kate Middleton

Alexander McQueen

Dit merk mag absoluut niet in dit lijstje ontbreken, dus laten we er maar gewoon mee beginnen. Kates liefde voor McQueen begon toen ze de designer van dit label van wijlen Lee Alexander McQueen, Sarah Burton, vroeg haar trouwjurk te ontwerpen. De prinses droeg een oogverblindende jurk op die bijzondere dag, die velen zich nog zullen herinneren. De jurk had een kanten lijfje met lange mouwen, die vervolgens wijd uitliep in een zijden rok met kanten details aan de onderkant.

Kate Middleton in haar bruidsjurk van Alexander McQueen op 29 april 2011.

Vanaf dat moment werd haar liefde voor het merk alleen maar groter:

Kate Middleton in een pak van McQueen op Logan International Airport in Boston, op 30 november 2022 Beeld WireImage

Kate in McQueen tijdens een bezoek aan het Foundling Museum in Londen, op 25 mei 2023. Voor de gelegenheid droeg Middleton een pak van Alexander McQueen. Beeld WireImage

De prinses in een sprookjesachtige McQueen-jurk tijdens de BAFTA Film Awards 2023 in de Royal Festival Hall in Londen, op 19 februari 2023. Beeld Getty Images

Catherine Walker

Ook het werk van designer Catherine Walker neemt behoorlijk wat ruimte in de kledingkast van de prinses in. Het merk staat bekend om de aansluitende jassen die ook heel wat weg hebben van een jurk, dankzij een klokkende onderkant. Kate is overduidelijk fan van dit silhouet.

Kate in een ‘jasjurk’ van Catherine Walker op weg naar de Commonwealth Day-dienst in Westminster Abbey, op 9 maart 2020. Beeld Getty Images

Kate opnieuw in een Walker-exemplaar tijdens een ontmoeting met militair personeel in het Engelse Guildford, op 16 september 2022. Beeld Samir Hussein/WireImage

Kate in een Yves Klein-blauwe jasjurk van Catherine Walker die ze droeg naar de Easter Mattins-kerkdienst in Windsor Castle, op 9 april 2023. Beeld Getty Images

Zara

Wanneer je denkt aan een prinsessen, denk je waarschijnlijk alleen aan peperdure merken, maar ook royals shoppen graag bij betaalbare modeketens. Dit bevestigt Kate regelmatig. Ze is al meerdere keren gespot in items van de Spaans modeketen Zara. Er superchic uitzien? Dat hoeft niet duur te zijn, weet ook zij.

Kate in Zara, tijdens een bezoek aan het Aberavon Leisure & Fitness Centre in Wales, op 28 februari 2023. Beeld Getty Images

Kate in een blazer van Zara bij een evenement van het Copenhagen Infant Mental Health Project aan de Universiteit van Kopenhagen, op 22 februari 2022. Beeld Samir Hussein/WireImage

Ook deze jurk, die Kate droeg tijdens een bezoek aan de University College of London op 5 oktober 2021, is ‘gewoon’ van Zara. Beeld GC Images

De prinses in een Zara-blazer tijdens de Amisfield Winery in Queenstown, Nieuw-Zeeland, op 13 april 2014. Beeld WireImage

Reiss

Wanneer Kate gaat voor een alledaagse look, stuit ze opmerkelijk vaak op het merk Reiss. Door de tijdloze ontwerpen en de hoogwaardige kwaliteit, weet Kate er steeds weer tip-top uit te zien.

Kate met een blazer van Reiss tijdens haar ontmoeting met de mensen van de Britse evacuatie van burgers uit Afghanistan, op 15 september 2021 op Luchtmachtbasis Brize Norton. Beeld Getty Images

Kate Middleton bezocht op 4 maart 2020 Jigsaw, het National Centre for Youth Mental Health in Ierland, in een jas van Reiss. Beeld Getty Images

Superga

Wanneer de prinses bij een chique gelegenheid verschijnt, grijpt ze graag naar een paar hakken van Gianvito Rossi, één van haar favoriete schoenmerken. Maar als ze gaat voor casual, combineert ze haar outfit het liefst met sneakers van Superga, die een veel zachter prijskaartje hebben.

Kate bezoekt de 1851 Trust en het Great Britain SailGP Team in Plymouth op haar Superga’s, op 31 juli 2022. Beeld Getty Images

Kate mag dan wel een wereldwijd stijlicoon zijn, ze gaat niet altijd even duurzaam ‘te werk’:

Bron: Blauw Bloed, Good Housekeeping