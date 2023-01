Dít zijn de grootste onthullingen uit prins Harry’s boek ‘Spare’ tot nu toe

Dít zijn de grootste onthullingen uit Spare tot nu toe:

1. Harry en William smeekten Charles om niet met Camilla te trouwen

“William en ik beloofden onze vader dat we Camilla in de familie zouden verwelkomen. Het enige wat we ervoor terugvroegen, was dat hij niet met haar zou trouwen”, aldus Harry in zijn boek. Harry was bang dat Camilla een boze stiefmoeder werd. Lees er hier meer over.

2. William en Kate zeiden dat Harry een nazi-uniform moest dragen

Als prins Harry in 2005 in een nazi-kostuum verschijnt op een verkleedfeestje, spreekt de hele wereld daar schande van. In zijn boek vertelt hij nu dat William en Kate erop aandrongen dat Harry dit kostuum zou dragen en dat ze er erg om moesten lachen. Lees hier meer.

3. William werkte Harry tijdens een ruzie tegen de grond

Tijdens een ruzie over Meghan werd het fysiek tussen de twee broers. William zou Harry hebben uitgescholden, hem bij de kraag hebben gegrepen – waardoor Harry’s kettinkje brak – en tegen de vloer hebben gewerkt. “Ik landde op de bak van de hond die onder mijn rug brak en de stukken sneden in me. Zo lag ik daar een moment, verdoofd, toen krabbelde ik overeind en zei dat hij moest opdonderen.” Lees hier meer.

4. Meghan en Kate kregen ruzie tijdens Kates zwangerschap

Meghan zou tegen Kate hebben gezegd dat ze last had van een ‘zwangerschapsbrein’. Dit zou bij Kate in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Zij vond namelijk dat Meghan niet close genoeg met haar was om haar aan te spreken over haar hormonen. Ook vond zij dat dit niet is hoe men over elkaar praat binnen de koninklijke familie.

5. Harry gebruikte cocaïne in zijn tienerjaren

Harry vertelt hierover in zijn boek: “Bij iemand thuis, tijdens een jachtweekend, kreeg ik een lijntje aangeboden. En daarna heb ik het nog een paar keer gedaan. Het was niet erg leuk, en ik voelde me er niet bijzonder gelukkig bij, zoals dat wel bij anderen het geval leek. Ik voelde me er wel anders door en dat was mijn belangrijkste doel. Om te voelen. Om anders te zijn. Ik was een 17-jarige jongen die bereid was om bijna alles te proberen om het vooraf vastgestelde pad te veranderen.”

6. Harry doodde 25 mensen tijdens zijn militaire missies

Tijdens zijn twee militaire missies in Afghanistan doodde Harry 25 mensen. “De meeste soldaten weten niet precies hoeveel doden ze op hun geweten hebben. In gevechten schiet je vaak lukraak om je heen. Echter, in mijn tijd met Apaches en laptops werd alles wat ik deed opgenomen. Ik kon altijd precies zien hoeveel vijandelijke strijders ik had gedood. En het leek me essentieel om niet bang te zijn voor dat aantal. Mijn aantal was dus 25. Het was niet iets waar ik veel voldoening uit haalde, maar ik schaamde me er ook niet voor. Natuurlijk had ik dat getal liever niet op mijn militaire cv of in mijn hoofd gehad, maar ik had ook liever in een wereld zonder Taliban, en een wereld zonder oorlog geleefd”, aldus Harry in het boek.

7. Harry’s eerste keer seks was met een oudere vrouw

Harry is ontmaagd door ‘een oudere dame’ die ‘heel veel van paarden hield’, onthult hij in zijn boek. Hij noemt het avontuurtje wel ‘vernederend’. Het gebeurde in de buitenlucht. “Ik besteeg haar snel, waarna zij me een tik op de billen gaf en me vasthield. Een van mijn fouten was dat ik het liet gebeuren in een veld, net achter een drukke pub. Ongetwijfeld hebben mensen ons gezien”, aldus Harry.

