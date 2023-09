Dit zijn de kleinkinderen van Queen Elizabeth

Samen met Philip kreeg Elizabeth vier kinderen. Charles III, de oudste van het stel is 74 jaar, daarna volgde Anne (73), Andrew (63) en tot slot Edward (59). Zij zorgden er op hun beurt voor dat the Queen maar liefst acht kleinkinderen had en twaalf achterkleinkinderen. We zetten ze voor je op een rijtje.

William

William Arthur Philip Louis (41), is het oudste kind van koning Charles III en Diana Spencer. Hij is op 29 april 2011 getrouwd met Catherine Middleton. Samen hebben ze drie kinderen: George (10), Charlotte (8) en Louis (5).

In zijn jonge jaren, voor hij naar de universiteit van St. Andrews in Schotland ging, nam hij een tussenjaar. Hij deed onder andere vrijwilligerswerk in Chilli, daar gaf hij Engelse les aan kinderen en hielp mee met het bouwen van houten steigers.

Nu vader Charles koning is, is hij de volgende troonopvolger als Charles III komt te overlijden. Hij gaat van prins naar kroonprins. Hij en Kate kregen er een nieuwe titel bij, namelijk Prince of Wales en Princess of Wales. De twee waren al hertog en hertogin van Cambridge en zijn dat ook van Cornwall.

Harry

Henry Charles Albert David (38), is de jongste zoon van koning Charles III en Diana Spencer. Hij is op 19 mei 2018 getrouwd met Meghan Markle . Ze hebben twee kinderen: Archie (4) en Lilibet (2).

Niet alleen broer William stak zijn handen uit zijn mouwen om vrijwilligerswerk te doen, ook Harry vertrok naar het buitenland om te helpen in een weeshuis in Lesotho, Afrika. Minder positief kwam hij in het nieuws toen hij verscheen in een Nazi kostuum op een feestje in 2005, hij droeg een band met swastika om zijn arm.

In 2020 deden Harry en Meghan een stapje terug in het koningshuis. Voor hen zal er dus niet veel varanderen, ze blijven hertog en hertogin van Sussex. Vanaf 2021 gebruiken Harry en Meghan hun koninklijke titels niet meer om hun vrije tijd te willen verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Noord-Amerika. De druk en de media-aandacht die de positie met zich meebracht werd hen te veel. Wel is Harry nu als vijfde in de lijn van troonopvolging en hebben de kinderen recht op de titel prins en prinses.

Peter

Peter Mark Andrew Phillips (45), is de zoon van prinses Anne en Mark Phillips. Hij is op 17 mei 2008 getrouwd met Autumn Kelly. Met haar kreeg hij twee kinderen: Savannah (12) en Isla (11). In 2021 zijn ze officieel gescheiden.

Zijn nieuwe vriendin, Lindsay Wallace (40), is ook gescheiden en heeft twee kinderen. Ze maakten hun officiele dubuut als koppel afgelopen juni tijdens de Epsom Derby. Peter is een sportman, hij studeerde sport wetenschappen aan de universiteit van Exeter en speelde in het rugby team.

Zara

Zara Anne Elizabeth Tindall (42), is de dochter van prinses Anne en Mark Phillips. Ze is getrouwd met Mike Tindall op 30 juli 2011. Samen hebben ze drie kinderen: Mia (8), Lena (5) en Lucas (2).

In 2004 zou Zara meedoen met de Olympische Zomerspelen, ze is namelijk net als haar moeder een uitstekende ruiter. Helaas kreeg haar paard een beenblessure waardoor ze niet mee konden doen. Acht jaar later wist ze wel de tweede plek te behalen op de Olympische Spelen met het Britse eventingteam, een discipline in de paardensport.

Beatrice

Beatrice Elizabeth Mary (35), is de oudste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson. Ze is getrouwd op 17 juli 2020 met Edoardo Mapelli Mozzi. Een jaar later kwam dochter Sienna ter wereld die aankomende 18 september 2 jaar oud zal worden.

Ze is niet alleen moeder, maar ook stiefmoeder, haar man heeft een zoon uit zijn vorige relatie. Het jongetje is zeven jaar en zou de helft van de tijd bij zijn moeder verblijven en de andere helft bij zijn vader en Beatrice. De volledige naam van haar stiefzoontje is Christopher Woolf Mapelli Mozzi maar hij wordt ook wel Wolfie genoemd. En weetje van heel andere orde, sinds 2011 wordt ze niet meer full-time beveiligd. Dit komt omdat ze besloot niet de verplichtingen op zich te nemen van een koninklijke functie.

Eugenie

Eugenie Victoria Helena (33), is de jongste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson. Ze is getrouwd met Jack Brooksbank op 14 oktober 2018. Ze kregen een zoon: August (2).

In 2002 toen Eugenie nog maar 12 jaar oud was onderging ze een operatie aan haar rug. Ze had last van scoliosis en dat werd gecorrigeerd met twee titanium pinnen van 30 centimeter aan de wervelkolom. Ze herstelde volledig en heeft later geen operaties meer nodig gehad. Net als haar zus Beatrice is ze geen working royal, dat houdt in dat ze niet vanuit hun koninklijke titel werken en allerlei officiële afspraken moeten afgaan. Eugenie werkt bij een kunstgalerie als directeur. Over geld hoeven ze zich niet druk te maken, ze worden nog steeds gesteund door de familie. Haar man, Jack, werkte als nachtclubmanager bij een club die populair was onder de royals. Ook is hij jaren de ambassadeur geweest voor een tequilamerk. Sinds 2022 werkt hij voor een grote projectontwikkelaar.

Louise

Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor (19) is de dochter van prins Edward en Sophie Rhys-Jones.

De geboorte verliep anders dan gepland, Louise werd te vroeg geboren. Daardoor was vader Edward er niet bij, hij was op dat moment op officieel bezoek in Mauritius. Een stuk positiever: op de bruiloft van William en Kate was Louise bruidsmeisje, ze was toen 7 jaar oud.

James

James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor (15) is de zoon van prins Edward en Sophie Rhys-Jones. Hij is het jongste kleinkind van Queen Elizabeth.

Hoewel zijn zus ouder is, staat hij een plekje hoger op de lijst van troonopvolgers. Jongens gaan namelijk voor op meisjes. Deze wet is in 2013 gewijzigd en bij geboortes vanaf 2011 geldt het eerstgeboorterecht. Wat wel gelijkwaardig is, is dat er twee meren in Canada naar broer en zus zijn vernoemd.