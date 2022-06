Dit zijn de liefste foto's van prins Philip en koningin Elizabeth

Prins Philip overleed op 9 april 2021, een paar weken voor zijn 100e verjaardag.

Trouwdag

Prins Philip en koningin Elizabeth leerden elkaar al op jonge leeftijd kennen. De twee ontmoetten elkaar voor het eerst op een bruiloft in 1934. Elizabeth was destijds negen jaar oud, Philip was twaalf jaar. De vonk sloeg over toen ze elkaar vijf jaar later weer zagen op het Royal Naval College in Dartmouth. Philip was toen 18 jaar en Elizabeth kon haar ogen niet van de knappe prins afhouden: innig briefcontact volgde.

De relatie werd serieus toen Philip na de Tweede Wereldoorlog naar Londen verhuisde. Philip vroeg Elizabeth ten huwelijk in 1946 waarop de (toen nog) prinses volmondig ja zei. Het koppel trouwde echter pas op 20 november 1947. Ze mochten van Elizabeths vader koning George VI namelijk pas trouwen als Elizabeth 21 jaar was.

Koningin Elizabeth en prins Phillip tijden hun trouwdag. Beeld Corbis via Getty Images

Huwelijksreis in Hampshire

Prins Philip en koningin Elizabeth gingen in 1947 op huwelijksreis naar de Broadlands in Hampshire. De broche die je op de foto ziet, kreeg Elizabeth als huwelijkscadeau van haar echtgenoot. De koningin draagt de broche nog regelmatig als eerbetoon aan haar grote liefde.

24th November 1947: Princess Elizabeth and The Prince Philip, Duke of Edinburgh enjoying a walk during their honeymoon at Broadlands, Romsey, Hampshire. (Photo by Topical Press Agency/Getty Images) Beeld Getty Images

Samen bij een paardenshow

Zoals velen weten is de queen dol op paarden. Ze begon op haar derde met paardrijden en door de jaren heen verdiepte ze zich in het fokken van onder meer renpaarden, koetspaarden, jachtpaarden, polopony’s en sport- en rijpaarden. Ook prins Philip is gek op deze dieren: hij speelde vroeger op een zeer hoog niveau polo. De twee bezochten samen regelmatig paardenshows, zoals de Royal Horse Show in Windsor in mei 1949.

Bij een paardenshow in Winsdor. Beeld Getty Images

Vakantie in Schotland

Het koningspaar kreeg in totaal vier kinderen: Charles, Andrew, Anne en Edward. In de zomer kwam het gezin graag naar Schotland waar ze verbleven in Balmoral Castle, het kasteel dat in 1852 werd gekocht door prins Albert en koningin Victoria. Het onderstaande kiekje met prinses Anne, prins Charles en prins Andrew op een picknickkleed is gemaakt op 9 september in 1960.

Op het picknickkleed met het gezin bij Balmoral Castle. Beeld Getty Images

Dansen in Malta

Dat sprookjes écht bestaan, bewijst deze foto uit in 1967. Prins Philip en koningin Elizabeth werden dansend vastgelegd tijdens een bal in het paleis van Valletta, Malta. De queen is gek op dansen en doet het liefste op dit liedje.

Queen Elizabeth prins Philip dansen tijdens een bal in Malta. Beeld Getty Images

Highland Games

Het jaarlijkse bezoek aan de Highland Games in Braemar was voor prins Philip en koningin Elizabeth altijd een hoogtepunt van hun zomerverblijf op Balmoral. De Highland Games bestaat al meer dan 900 jaar en staat volledig in het teken van alles wat typisch Schots is: doedelzakspelen, touwtrekken, paalwerpen, gewichtslingeren en dansen. In september 2015 was het koninklijke echtpaar zichtbaar aan het genieten.

Prins Philip en koningin Elizabeth bezoeken samen de Highland Games in Braemar. Beeld Getty Images

Diamond wedding anniversary

De twee vierden in 2007 hun ‘diamond wedding anniversary’, oftewel hun zestigjarige huwelijk. Hiervoor keerden ze terug naar de Broadlands in Hampshire, dé plek waar ze hun huwelijksreis vierden.

Prins Philip en koningin Elizabeth vieren diamond wedding anniversary Beeld Tim Graham/Getty Images

Hand-in-hand

Een unieke foto: prins Philip en koningin Elizabeth die publiekelijk elkaars hand vasthouden. Het stel hield in het openbaar vrijwel nooit elkaars hand vast, alleen tijdens bijzondere gelegenheden zoals tijdens een herdenkingsdienst in 2015 in de St Paul’s Cathedral.

Hand-in-hand voor de St Paul’s Cathedral. Beeld Getty Images

Tradities zijn er in overvloed bij de Britse royals. Queen Elizabeth is er dol op, blijkt wel als we naar haar agenda kijken. Sommige periodes van het jaar besteedt ze namelijk steevast in specifieke paleizen. Royalty-verslaggever Rick Evers vertelt je er alles over:

Bron: Beau Monde, HLN, The List