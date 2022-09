Dít zijn de nieuwe officiële koninklijke titels van alle Britse royals

De dood van the Queen brengt een reeks wijzigingen in de titels van senior royals teweeg. Om het overzichtelijk te houden, zetten we alle veranderingen op een rij:

De nieuwe koninklijke titels

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla

Op het moment dat Queen Elizabeth haar laatste adem uitblies, werd haar zoon Charles (73) de nieuwe koning van Groot-Brittannië. Maar hij is niet de enige wiens titel verandert door het overlijden van de koningin. Zijn vrouw, Camilla (75), zal vanaf nu de titel Queen Consort (koningin-gemalin) dragen.

Kroonprins William en hertogin Kate

William (40), de zoon van koning Charles, is nu de eerstvolgende in lijn voor de troonopvolging. Hij gaat van ‘gewoon’ prins naar kroonprins. Maar dat betekent niet dat hij helemaal in de voetsporen van zijn vader treedt. Zo neemt hij niet automatisch de aanspreektitel van hem over. Kroonprins William wordt pas Prince of Wales als zijn vader die titel aan hem overdraagt. De kans is groot dat Kate dan ook de titel Princess of Wales zal aannemen. Camilla weigerde die titel eerder, uit respect voor de overleden prinses Diana, die de titel eerst droeg.

William en zijn vrouw Kate zijn al hertog en hertogin van Cambridge, maar nu zijn ze dat ook van Cornwall. Naar verwachting zal William steeds meer taken op zich nemen, aangezien hij nu officieel de troonopvolger is.

Kinderen van de kroonprins

Het is niet bekend hoe en of de titelverandering van prins William gevolgen heeft voor de drie kinderen van de hertog en hertogin van Cornwall en Cambridge. Wellicht krijgen zij de titel ‘prins/prinses van Wales’.

Prins George (9), Prinses Charlotte (7) en Prins Louis (4) zijn alle drie na William de volgenden in lijn voor de troonopvolging. Pas daarna volgt de jongere broer van William, prins Harry.

Prins Harry en Meghan

Aangezien prins Harry en Meghan een stapje terug hebben gedaan als senior leden van de Britse koninklijke familie, zal er voor hen niet veel veranderen. Zij blijven hertog en hertogin van Sussex. Officieel is Harry nu wel vijfde in lijn voor de troonopvolging.

Prins Archie en prinses Lilibet

Er verandert daarentegen wel wat voor de kinderen van Harry en Meghan. Archie en Lilibet hebben nu recht op de officiële aanspreektitel van prins en prinses.

Volgens protocollen die in 1917 door koning George V zijn opgesteld, hebben de kleinkinderen van een soeverein namelijk automatisch recht op de titels van ZKH (Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid) en prins of prinses. Nu koning Charles de troon heeft overgenomen, zijn Archie en Lilibet kleinkinderen van een soeverein. Dat betekent dat Harry en Meghans kinderen nu wel aanspraak kunnen maken op de titels. Al zit er wel een addertje onder het gras. Volgens Meghan werd Archie deze titel in eerste instantie ontzegd. Hoe dat precies zit, lees je hier.

Koningin Elizabeth ondertekende altijd alles met Elizabeth R. Maar waarom eigenlijk? De R. staat namelijk niet voor een van haar namen:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Hello! Magazine, Daily Mail