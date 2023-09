Dít zijn de nieuwe onthullingen over prinses Diana’s privéleven

Vooral haar uitspraken over prins Charles en haar stiefmoeder Raine Spencer zijn vrij heftig.

Nieuwe onthullingen over het privéleven van Diana

In 1990 werd het boek Diana: her true story gepubliceerd, waarin details over Diana’s privéleven aan het licht kwamen. Er werd gespeculeerd dat deze specifieke informatie uit het paleis afkomstig was, maar Buckingham Palace ontkende in alle toonaarden dat zij samenwerkte met de schrijver van het boek, Andrew Morton.

Later werd duidelijk van wie de informatie in het boek afkomstig was: van Diana zelf. Daar zijn bandopnames van, en deze zijn nu vrijgegeven.

Charles wilde geen zoon

Op de tapes is onder andere te horen dat Charles teleurgesteld zou zijn geweest dat zijn tweede kind weer een zoon was. Toen Harry in 1984 werd gedoopt, beklaagde Charles zich hierover bij zijn toenmalige schoonmoeder, Frances Shand Kydd. Diana vertelde dat haar moeder hierop reageerde met de mededeling dat hij dankbaar moest zijn dat hij überhaupt nog een kind mocht krijgen.

Stiefmoeder Raine

Niet alleen Charles was een belangrijk onderwerp in Diana’s verhaal, ook haar stiefmoeder. Nadat Frances Shand Kydd Diana’s vader John Spencer verliet, hertrouwde hij met Raine. Zoals zovelen, kon ook Diana de komst van een stiefmoeder niet waarderen, en stonden de twee lijnrecht tegenover elkaar. VolgensDaily Mail vertelt Diana in de tapes dat ze ‘zo boos’ was op Raine: ‘Ik haat je zo erg. Als je eens wist hoeveel we je allemaal haten na wat je hebt gedaan. Je hebt het huis vernield, je hebt papa’s geld uitgegeven...’, moppert ze in de tapes.

Volgens Daily Mail worden de tapes gebruikt voor de documentaire Diana: in her own words, die waarschijnlijk volgend jaar op Disney+ te zien is.

Diana beweert dat Charles teleurgesteld zou zijn over de geboorte van Harry, maar is hij wel écht de vader van prins Harry? Een pijnlijke vraag, die alles te maken heeft met de affaire van prinses Diana met de rossige James Hewitt:

