Dít zou Meghan Markle het liefst elke dag eten

Gaat ze voor pizza of toch voor een goedgevulde salade?

Junkfood

Meghan houdt zich aan een overwegend gezond dieet, maar er is één soort junkfood dat ze iedere dag zou kunnen eten. Ze is dol op friet en dan het liefste met een mix van ketchup en sriracha-saus. In een interview met Best Health Magazine vertelt ze dat ze gek is op koolhydraten. “Ik hou van koolhydraten, wie niet?”

Poutine

Als ze met iemand uit eten gaat, hoopt ze dat ze de frietjes kan delen met haar tafelgenoot. Naast friet is Meghan ook dol op poutine, een Canadees gerecht waarbij jus over de friet wordt gegoten en met kaas wordt bestrooid.

Verboden koolhydraten

Binnen het koningshuis gelden strikte regels en dat geldt ook voor voeding. Darren McGrady, de voormalige koninklijke chef-kok, vertelde ooit aan The Telegraph dat koolhydraten er strikt verboden zijn. Nou, gelukkig maar voor Meghan dat ze zich daar niet meer aan hoeft te houden...

Bron: Freundin