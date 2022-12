Documentairemakers ‘Harry & Meghan’ reageren op kritiek: “Niet letterlijk zo bedoeld”

In de trailer wordt gesuggereerd dat Harry en Meghan werden buitengesloten door de Britse koninklijke familie en dat ze ook werden lastiggevallen door de paparazzi. Om dit te ondersteunen, worden er bepaalde beelden en foto’s getoond, maar volgens Britse media staan die volledig los van het koppel. Ook zouden bepaalde foto’s zijn bewerkt.

"Gebruikelijk”

Britse media spreken hier schande van, maar de documentairemakers zeggen dat die beelden niet ‘letterlijk bedoeld’ zijn. Volgens het team is het heel gebruikelijk om bij trailers van documentaires gebruik te maken van stockbeeld, en dat hebben ze nu dus ook gedaan.

Bang voor herhaling van geschiedenis

In de documentaireserie onthullen Meghan en Harry de reden dat ze zijn teruggetreden uit het Britse koningshuis. Harry heeft het over verhalen die werden gelekt en de enorme media-aandacht.

Hij vertelt in de trailer dat hij bang was dat de ‘geschiedenis zich zou herhalen’. Hiermee doelt hij op zijn moeder, prinses Diana, die in 1997 overleed bij een auto-ongeluk toen ze achtervolgd werd door paparazzi.

Bron: RTL Boulevard