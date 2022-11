Docureeks over Meghan en Harry volgende maand op Netflix te zien

Het heeft even geduurd, want het stel sloot in 2020 al een overeenkomst met de streamingdienst.

Docureeks Harry en Meghan

Harry en Meghan zijn al die jaren door camera’s gevolgd, en nu is het dan eindelijk zover. We krijgen een kijkje in het Amerikaanse leven van het stel. Als je hoopt op juice over de andere royals, hebben we slecht nieuws voor je. Volgens deskundigen gaat het stel dit keer geen vuile was buiten hangen over het koningshuis en zijn de andere royals ook niet gefilmd.

Britse pers

Wel zal het gaan over het liefdesverhaal van Meghan en Harry. En - iets minder zoetsappig - over de rol van de Britse pers. De media krijgen er naar verluidt flink van langs in de docu. Het stel is nog altijd woest op de Britse roddelbladen.

Meghan over de docu

Meghan zei eerder tegen Variety over de docureeks: “Het is fijn om ons verhaal te kunnen toevertrouwen aan iemand wiens werk ik al zo lang bewonder (regisseur Liz Garbus, red.). Zelfs als dat betekent dat het misschien niet is zoals wij het zouden hebben verteld.” Ze vervolgde: “Het is zo interessant. Mijn man heeft nog nooit in deze industrie gewerkt. Voor mij is het zo geweldig om met zo veel creatieve energie om te gaan en te zien hoe mensen samenwerken. Het is echt een leuk proces geweest.”

Het boek van Harry

Fans van het stel kunnen hun lol op, want op 10 januari verschijnt ook nog eens Harry’s boek Spare. Hierin reflecteert de prins op zijn eigen leven, naar eigen zeggen met ‘rauwe, onverzettelijke eerlijkheid’. Wij zijn benieuwd!

