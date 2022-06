De Britse koninklijke familie heeft woningen genoeg, maar William en Kate en hun kinderen George, Charlotte en Louis wonen momenteel vooral in Kensington Palace. Daar zal naar alle waarschijnlijkheid wel snel verandering in komen.

William en Kate gaan verhuizen

Volgens The Times verhuist het gezin naar Berkshire. Dat is dichterbij Windsor Castle en daarmee dichterbij koningin Elizabeth. Dat betekent volgens de krant wel dat George en Charlotte naar een andere school zullen moeten. Waarschijnlijk blijven ze tot de zomervakantie op hun school in Battersea en starten ze na hun zomervakantie op een nieuwe school. De kleine Louis zal zich dan bij hen voegen, hij gaat na de zomer voor het eerst naar de basisschool.

Windsor Castle

Het gezin doet geen afstand van Kensington Palace. Het plan zou zijn om zowel Kensington Palace als Anmer Hall aan te houden. Er wordt ook gespeculeerd dat het ‘t plan is dat ze op een dag naar Windsor Castle verhuizen.

Prins William 40 jaar

Voordat het gezin naar Berkshire verhuist, staat er eerst een andere grote mijlpaal op de agenda: prins William wordt op 21 juni 40 jaar. Hertogin Catherine werd op 9 januari al 40 jaar. Het is dus een bijzonder jaar voor de twee.

Documentaire over William en Kate

Speciaal voor de veertigste verjaardagen van het stel komt Net5 met een documentaire. Op maandag 20 juni om 20.30 uur is de docu William en Kate: koningspaar in de wacht te zien op de zender. Hierin krijgen we een intiem kijkje in het leven van de twee en komen er verschillende mensen die dichtbij hen staan aan het woord.

Bron: Televizier, The Times