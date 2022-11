Eerste receptie van Camilla overschaduwd door schandaal: Buckingham Palace biedt excuses aan

De receptie stond in het teken van de internationale dag van de Verenigde Naties voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Een lid van de Britse hofhouding zou één van de gasten, Ngozi Fulani, CEO van Sistah Space, herhaaldelijk hebben gevraagd naar haar nationaliteit. Ngozi, een prominente zwarte pleitbezorger voor overlevenden van huiselijk geweld, gaf meerdere keren aan Britse te zijn. Maar dit weerhield de medewerker er niet van om door te blijven vragen naar waar ze nu ‘daadwerkelijk’ vandaan kwam.

“Betreurenswaardige opmerkingen”

Nadat Ngozi uit de school klapte over het incident, kwam Buckingham Palace al snel met een reactie. Een woordvoerder laat weten het incident te betreuren. “We nemen dit incident uiterst serieus en hebben het onmiddellijk onderzocht. In dit geval zijn er inderdaad onaanvaardbare en zeer betreurenswaardige opmerkingen gemaakt. We hebben contact opgenomen met Ngozi Fulani over deze kwestie en nodigen haar uit om alle elementen van haar ervaring persoonlijk te bespreken als ze dat wenst.”

Ontslag ingediend

De bewuste medewerker, waarvan verschillende media beweren dat het om Susan Hussey gaat, Lady Of The Household, heeft inmiddels haar excuses aangeboden ‘voor de veroorzaakte pijn’. Ook heeft ze per direct haar erefunctie neergelegd en ontslag genomen. “Alle leden van het huishouden worden herinnerd aan het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid dat te allen tijde moet worden gehandhaafd”, aldus Buckingham Palace.

Bron: Royal Central