Elizabeth: de ultieme koningin, die eigenlijk nooit koningin had moeten worden

In haar 96 jaar is ze geliefd en verfoeid geweest. Zag ze vijftien premiers komen en gaan (de laatste twee dagen geleden nog). Kreeg ze vier kinderen, acht kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen. Kende ze net als ieder ander hartzeer. En bleef ze, tot het bittere eind, het stiff upper lip hebbende powerhouse van de Britse kroon. Het leven van Elizabeth Alexandra Mary Windsor, koningin Elizabeth II, in vogelvlucht.

Claudia Witteveen Bettmann Archive

Het ging al een tijdje niet meer zo goed. Het enorme verlies van de liefde van haar leven, prins Philip, hakte er in. Net als de pandemie. En simpel genoeg ook haar hoge leeftijd. De laatste jaren zagen we haar steeds minder. Niet dat ze het koningschap om zoiets eenvoudigs als haar oude dag zou overdragen aan zoon Charles (73). Ze zag het als een levenslange taak, gaf aan alleen God de keuze wanneer die er precies op zou zitten. Dat bleek op 8 september 2022 te zijn. In haar zeer geliefde Schotse kasteel Balmoral blies koningin Elizabeth, in aanwezigheid van haar zoon, koning Charles III, haar laatste adem uit. Op de plek dus, waar ze als nieuwbakken en onverwachte prinses al zoveel troost in vond.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 14: Queen Elizabeth II and Prince Charles, Prince of Wales during the State Opening of Parliament at the Palace of Westminster on October 14, 2019 in London, England. Beeld Getty Images

Ineens een reed bepaalde toekomst

Zo’n sterke koningin als ze uiteindelijk zeventig jaar lang zou blijken, de ultieme koningin, de meetlat waar alle andere koningen en koninginnen ter wereld langs werden gelegd, het had aanvankelijk niet zo moeten zijn. Toen Elizabeth geboren werd, was ze derde in de lijn der troonopvolging. Haar opa George V was koning, haar oom Edward zou het ooit worden.

En werd het ook. Voor nog geen jaar. Hij werd in die tijd namelijk verliefd op de gescheiden Amerikaanse socialite Wallis Simpson, met wie hij niet mocht trouwen en voor wie hij uiteindelijk razendsnel de troon weer opgaf. Elizabeths vader Albert werd alsnog koning (George VI). En Elizabeths toekomst, ze was toen elf, was in één klap voor de rest van haar leven al voor haar bepaald.

Queen Elizabeth II and Prince Philip, Duke of Edinburgh with their children, Prince Andrew (centre), Princess Anne (left) and Charles, Prince of Wales sitting on a picnic rug outside Balmoral Castle in Scotland, 8th September 1960. Beeld Bettmann Archive

Nog even kind zijn

Het was juist in die eerste jaren dat ze, samen met zusje Margaret die ook ineens ferm in de wereldwijde spotlights was komen te staan, haar toevlucht zocht in het Schotse kasteel Balmoral. Het zomerverblijf van de familie, de plek waar ze lekker de natuur in konden. De enige plek waar ze zich niet bekeken voelden, waar ze nog even gewoon kinderen konden zijn.

Heel even dan, want al op haar dertiende werd ze tot over haar oren verliefd op prins Philip van Griekenland. Na jaren vol romantische brieven, kondigden ze op haar 21e hun verloving aan. Ze trouwden een jaar later, en nog een jaar later werd hun eerste zoon Charles geboren. Een troonopvolger die wél geboren werd als troonopvolger. Prinses Anne (72) volgde, waarna het noodlot toesloeg: Elizabeths geliefde vader bleek ziek te zijn.

Hij overleed in 1952, nog maar 56. Elizabeth was toen nog maar 25. En al koningin. Uiteindelijk zou ze dat zeventig jaar, zeven maanden en twee dagen blijven. Ze verbrak allerlei records en vierde eerder dit jaar nog haar Platinum Jubilee. Zeventig jaar op de troon.

24th November 1947: Princess Elizabeth and The Prince Philip, Duke of Edinburgh enjoying a walk during their honeymoon at Broadlands, Romsey, Hampshire. Beeld Getty Images

Queen Elizabeth II and the Duke of Edinburgh on the day of their coronation, Buckingham Palace, 1953. Beeld Getty Images

Humor, ups en downs

Nou is er geen mens die in zeventig jaar geen enorme ups en downs kent, en dat was voor Elizabeth niet anders. Ze kreeg als koningin nóg twee kinderen, prins Andrew (62) en prins Edward (58). En later een hele rits kleinkinderen en zelfs nog meer achterkleinkinderen. Ze bleef over de hele linie zo gezond als haar zo geliefde paarden. Met een zeer gezonde dosis humor ook nog.

En ze mocht in totaal 73 mooie, getrouwde jaren slijten met Philip. Hij overleed in april 2021, vlak voor wat zijn 100e verjaardag was geweest. Ook haar koningschap bleef opmerkelijk smetteloos, gezien deze zeventig jaar duurde. Natuurlijk kende de royal family de nodige populariteitscrisi (welk koningshuis is er immuun voor?), maar eigenlijk was Elizabeths handelen rondom de dood van prinses Diana haar grootste misstap.

Beeld Tim Graham Photo Library via Get

Woelig maar onbesproken privéleven van Elizabeth

Privé was het wel een ander verhaal, voor Elizabeth. Al heeft ze haar woelige privéleven nooit besproken, ze kende veel verdrietige tijden. Waar ze zich wél eens over uitsprak, was het hartzeer rondom de scheidingen van drie van haar vier kinderen. Alle drie in 1992, het jaar dat de koningin later openlijk haar annus horribilis zou noemen.

Vijf jaar later was daar het ongeluk van Diana. Dat op Buckingham Palace de vlag niet halfstok ging en Elizabeth en Philip samen met prins William (toen 15) en prins Harry (toen 12) dagenlang in Schotland bleven zonder zich te laten zien, viel bij veel landgenoten helemaal verkeerd. Hier kwam haar stiff upper lip de koningin eens niet van pas: het gebrek aan getoonde emoties werd haar verweten. Al maakte haar televisie-speech de dag voor Diana’s begrafenis ook wel weer veel goed, voor veel van haar landgenoten.

18th March 1985: Princess Anne, The Princess Royal, Princess Diana, Princess of Wales (1961 - 1997) and Queen Elizabeth the Queen Mother (1900 - 2002) chatting at the premiere of David Lean's film 'A Passage To India'. Beeld Getty Images

Royal Family Picnicking at Balmoral Beeld Bettmann Archive

Andrew en Harry

Natuurlijk waren er in zeventig jaar allerlei verliezen en verdrietige periodes, maar de laatste jaren kreeg Elizabeth het extra zwaar. Jarenlang woedde er een storm rondom haar tweede (en volgens insiders favoriete) zoon, prins Andrew, en zijn banden met Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell. In januari van dit jaar moest ze hem zijn eretitels én Royal Highness-status afnemen.

Verder verdriet kwam recent van het vertrek van prins Harry en vrouw Meghan uit de koninklijke familie. En natuurlijk van het grote verlies van Philip. “Grief is the price we pay for love”, zei ze jaren eerder eens. Woorden die vast nog wel eens door haar hoofd gespookt zullen hebben, dit afgelopen jaar.

LONDON, ENGLAND - JUNE 26: Meghan, Duchess of Sussex, Prince Harry, Duke of Sussex and Queen Elizabeth II at the Queen's Young Leaders Awards Ceremony at Buckingham Palace on June 26, 2018 in London, England. Beeld Getty Images

Aanhoudend meer frêle

Te midden van al haar privéstormen werd er regelmatig gefluisterd dat ze nu toch wel eens met pensioen zou kunnen. Maar koningin Elizabeth bleef standvastig, zoals ze dat eigenlijk altijd was. De laatste jaren trok ze zich wel steeds meer terug uit het publieke leven. Deels door de pandemie, deels om Charles langzaamaan iets meer de ruimte te geven.

Ze ging op Windsor Castle wonen en was steeds minder op Buckingham Palace. Zagen we haar wel, dan zagen we dat ze aanhoudend meer frêle leek te worden. De laatste foto’s van Elizabeth, die met woman of the hour Liz Truss (de kersverse premier van Groot-Brittannië), zijn daar een voorbeeld van. Insiders spraken steeds vaker hun zorgen uit over de gezondheid van de koningin. En ze moest steeds vaker verplichtingen afzeggen omdat het niet meer ging.

LONDON, ENGLAND - JUNE 02: Queen Elizabeth II watches from the balcony of Buckingham Palace during the Trooping the Colour parade the Trooping the Colour parade on June 2, 2022 in London, England. Beeld Getty Images

Haar geliefde Balmoral

Toch wist ze tegelijkertijd van geen ophouden. Na de viering van haar Jubilee in juni liet ze haar volk nog weten: “Ik blijf toegewijd in jullie dienst, zo goed als ik dat kan, gesteund door mijn familie.” Het was twee dagen voor haar dood dat ze Truss én diens voorganger Boris Johnson nog de hand drukte, op Balmoral. Daar zat Elizabeth in het staartje van haar zomervakantie, waarvoor ze nog elk jaar terugkeerde naar het Schotse landgoed.

Ze had ongetwijfeld graag nog langer door gewild, van ophouden wist ze immers niet. Maar uiteindelijk ging ze, donderdagmiddag, op Balmoral. Op de plek die haar misschien wel het dierbaarst was van allemaal, door haar familie genoemd als ‘de plek waar ze het meest gelukkig is’. Hopelijk vinden zij enige troost in misschien wel Elizabeths mooiste woorden ooit. “While we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again; we will be with our families again; we will meet again.”