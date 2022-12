Er komt deze maand nóg een serie op Netflix van Meghan en Harry

Netflix heeft de trailer van de nieuwe serie onthuld. Het krijgt de titel Live to lead met Meghan en Harry als uitvoerende producenten. De documentaireserie is op 31 december te zien.

‘Live to lead’

Waar de serie over gaat? Niet over het leven van Harry en Meghan, maar over invloedrijke leiders en activisten. Toch zijn de twee wel in de trailer te zien.

Nelson Mandela

Ze vertellen de kijker dat Nelson Mandela inspiratie voor de serie heeft geboden. “Hij zei ooit: ‘Wat telt in het leven is niet alleen het feit dat we hebben geleefd’”, begint Harry. Meghan vult aan: “Het is welk verschil we hebben gemaakt in het leven van anderen. Die bepalen de betekenis van het leven dat we leiden.”

Activisten aan het woord

In de serie komen een boel spraakmakende mensen aan het woord. Denk onder andere aan klimaatactiviste Greta Thunberg, sociale rechtvaardigheidsactivist Bryan Stevenson, de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern, sociaal-politieke activiste Gloria Steinem.

De trailer

De trailer begint met een interview met de onlangs overleden rechter van het Hooggerechtshof Ruth Bader Ginsburg. Ze begint met de woorden: “Bij elke keuze in mijn leven dacht ik: wil ik dit wel echt doen? Het antwoord was altijd: ja.”

Bekijk hieronder de volledige trailer:

Their voices give us hope.

Their actions shape our world.

Their leadership inspires our future.



Live To Lead — a documentary series presented by The Duke and Duchess of Sussex — premieres December 31 pic.twitter.com/zhhxChEi3Y — Netflix (@netflix) 19 december 2022

Bron: Purewow