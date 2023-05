Familie van Meghan Markle geeft heftig interview: “Ze is een egoïstische narcist”

Het onthullende interview met het Australische Spotlight 7 werd zondagavond uitgezonden. Meghan’s vader probeerde met het interview vooral de aandacht van zijn dochter terug te winnen. Thomas Markle heeft namelijk al vier jaar niets van haar gehoord en snapt niet waarom ze geen contact met hem wil. Zeker niet nadat hij een beroerte heeft gehad. “Ik wil zo graag eens praten met haar, zodat we onze meningsverschillen kunnen oplossen.”

‘Ik was haar held’

Maar hij legt ook belastende feiten bij haar: “Ze moet zich elke dag afvragen: waarom doe ik dit mijn vader aan? Ze hield van me. Ik was haar held. En opeens wilde ze geen contact meer met mij.” Thomas heeft zijn kleinkinderen, Archie en Lilibet, ook nog nooit ontmoet. Dit neemt hij zijn dochter ook kwalijk. “Is het het waard om me de rest van mijn leven te negeren? En mijn kleinkinderen te verloochenen?”

De oorspronkelijke ruzie

Meghan kreeg ruzie met haar vader toen in 2018 werd ontdekt dat hij samenwerkte met de paparazzi om foto’s te maken. Thomas zou onderdeel zijn van het huwelijk van Meghan en Harry, maar nadat het nieuws uitlekte, kondigde het paleis aan dat hij niet aanwezig zou zijn. In het interview laat hij weten dat hij hier spijt van heeft.

Het ging ook over de veelbesproken brief die Meghan aan haar vader had geschreven na de ruzie en die hij vervolgens naar de pers had gelekt. In de brief zou de hertogin van Sussex hebben geschreven dat haar vader “haar hart in miljoenen stukjes heeft gebroken” en beschuldigde ze hem ervan haar te negeren toen ze hem probeerde helpen. “Het was een afschuwelijke brief. Heel beledigend en wreed”, zei Thomas daarover. “De andere dingen in die brief zijn zelfs zo hatelijk en zo wreed dat ik het niet wil delen met de wereld. En dat doe ik om haar te beschermen.”

Harry, de bemiddelaar

Hij smeekt haar wanhopig om alles weer goed te maken, “voordat het te laat is”. Volgens hem zou prins Harry een bemiddelaar kunnen zijn en ervoor moeten zorgen dat Meghan opnieuw contact heeft met haar vader. “Ik wil graag een berichtje sturen waarin staat: ‘Harry, ik vind je een aardige vent. Ik hou van je omdat je met mijn dochter bent getrouwd. Meg, ik hou van je. Ik hou van mijn kleinkinderen. Ik zie ze graag en sta open voor elk soort gesprek’.”

Familie van Meghan Markle geeft heftig interview: “Ze is een egoïstische narcist” Beeld Spotlight

Een woedende halfzus

Halfzus Samantha spande al meerdere rechtszaken aan tegen Meghan en heeft geen enkel goed woord over voor haar zus. “Ze zou nog steeds serveerster zijn als papa er niet was geweest.” Verder is ze ook niet te spreken over de relatie tussen Meghan en prins Harry. “Ze zijn echt ongezond voor elkaar. Ik denk dat het een giftige relatie is, omdat ze zo afhankelijk zijn van elkaar.”

Ze vindt dat Meghan zich beter voordoet dan ze is. “Ze voelde zich duidelijk niet goed genoeg. Ze had het gevoel dat ze moest opblazen wie ze was, valse bewondering moest vergaren en geaccepteerd moest worden door het koningshuis. In plaats van te zeggen: ‘Ik heb hard gewerkt en mijn familie behoort tot de hogere middenklasse. Mijn vader was geweldig. Hij liet me naar de beste scholen gaan. Hij deed zijn best. Hij hield van me. Hij offerde zich op en daarvoor ben ik dankbaar.’ Maar nee. Meghan deed aan zelfverheerlijking en liet alle anderen buiten beschouwing. Alsof we niet bestonden.”

Ze beschrijft haar zus als een egoïstische narcist en zegt daarover: “Beroemde psychiaters hebben dat gezegd en ik heb een masterdiploma in counseling. Dus ik kan zeggen dat ik dat geloof en het eens ben met die diagnose.”

‘Een simpele verontschuldiging’

Een verzoening tussen Samantha en Meghan zit er duidelijk niet in. “Ik denk niet dat ze in staat is tot empathie, spijt of schaamte. Ik denk niet dat ze zich ooit kan verontschuldigen.” Toch zou halfbroer Thomas Markle jr. niets liever willen dan de excuses van Meghan. “Een simpele verontschuldiging en het hoeft niet in het openbaar te zijn. Dat is alles wat ik vraag. Maak gewoon een einde aan deze vete en verlos iedereen van de stress.”

Bekijk het hele interview hieronder.

Bron: HLN