Fijn familiekiekje: hertogin Kate viert Moederdag met kids

De foto verscheen op de officiële Instagrampagina van de hertog en hertogin van Wales.

Knus plaatje

Op het kiekje zien we Kate, prinses Charlotte, prins George en prins Louis met z’n allen in een boom zitten. Wat voor veel gezinnen onhaalbaar lijkt – iedereen die dezelfde kant op kijkt en een al dan niet oprechte glimlach op zijn gezicht weet te toveren – lukt de Britse royals wél. Het resultaat is een knus, lenteachtig plaatje. ‘Happy Mother’s Day from our family to yours’, valt in het bijschrift te lezen.

Hertogin Kate is een ‘geweldige moeder’

Op het moment van schrijven hebben al meer dan 600.000 mensen de foto van een hartje voorzien. De reacties zijn veelal lovend. ‘Fijne Moederdag voor jou, Catherine. Afgaande op de foto’s is duidelijk dat je een geweldige en toegewijde moeder bent. Heb een fantastische dag’, schrijft iemand.

Een enkeling waagt zich zelfs aan een geintje. ‘Geen vader?’ grapt iemand, verwijzend naar de afwezigheid van haar man William op de foto. Een ander: ‘Iedere man in Amerika raakte zojuist even in paniek.’ Net als wij, totdat we ons realiseerden dat wij onze moeders in mei pas in het zonnetje zetten.

