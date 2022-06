Filmproducent wil prins William voor déze iconische rol strikken

Barbara en haar halfbroer Michael Wilson mochten deze week hun koninklijke onderscheiding ophalen in Buckingham Palace en konden het niet laten om een kleine suggestie te doen naar William.

“Perfecte kandidaat”

De filmproducenten zijn nog altijd op zoek naar de opvolger van acteur Daniel Craig die na vijf jaar James Bond-films is gestopt met de iconische rol. “Helaas is de persoon die we net ontmoet hebben niet beschikbaar. Hij heeft het te druk, maar zou wel de perfecte kandidaat zijn. Hij heeft het allemaal in zich”, aldus Barbara.

Talenten

Hoewel William ongetwijfeld zijn looks mee heeft, zijn het vooral zijn talenten die hem volgens Barbara een goede kandidaat maken. Zo kan William een helikopter besturen en heeft hij ook gediend bij de Britse luchtmacht.

Wist je trouwens dat het niet veel had gescheeld of prins William had een heel andere naam gekregen? In deze video hoor je welke naam dat is.

Bron: Telegraaf