Fris en fruitig: Queen Elizabeth zet de schaar in haar iconische kapsel

Op haar meest recente kiekjes, is volgens oplettende volgers een duidelijke verandering te zien.

Het kapsel van Queen Elizabeth

Koningin Elizabeth werd dinsdag geëerd voor haar zeventig jaar lange inzet voor de kerk van Engeland. Woensdag ontving ze de Australische gouverneur Margaret Beazley. Onder beide foto’s, gaat het gesprek over één ding: haar kapsel.

De schaar erin

‘Ik vind het nieuwe kapsel van de Queen mooi’, klinkt het onder meer. ‘Het is korter dan normaal’, omschrijft een ander. Tsja, echt een nieuw kapsel kun je het niet noemen, maar inderdaad: waar ze onlangs nog haar bekende volumineuze kapsel had...

... lijkt het nu aardig te zijn uitgedund en geknipt. Elizabeth gaat normaal gesproken voor een flinke krul aan de zijkant en achterkant, maar nu zit het een stuk minder ‘poofy’:

Queen Elizabeths kortere coupe Beeld Getty Images

Queen Elizabeth is klaar voor de zomer

En wij geven haar groot gelijk. Met het warme weer in aantocht is het natuurlijk best fijn om een lekker kort koppie te hebben waar je zo min mogelijk werk aan hebt.

Over het haar van koningin Elizabeth gesproken, wist je dat ze een heel handig trucje heeft om ervoor te zorgen dat haar diadeem goed blijft zitten?

