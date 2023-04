Geen uitnodiging voor de kroning: zó maakt koning Charles dat goed met Sarah Ferguson

Met het goedmakertje lijkt Charles Sarah Ferguson toch een beetje te willen paaien voor het feit dat ze op de grote dag niet welkom is. Haar ex-man, prins Andrew, is wél aanwezig bij de kroning. Hij ontving, ondanks zijn niet al te beste reputatie, toch een uitnodiging. Andrew was betrokken bij een schandaal rondom seksueel misbruik en trof hier recentelijk een schikking voor.

Reactie Fergie

Ook de twee dochters van Sarah en Andrew, prinses Beatrice en prinses Eugenie, zijn aanwezig bij de kroning. Sarah liet in een reactie weten dat ze het niet erg vindt dat ze niet is uitgenodigd voor de kroning. “Je kunt niet verwachten dat je nog uitgenodigd wordt voor allerlei dingen als je gescheiden bent”, zo reageerde ze. “You’re in or you’re out.”

