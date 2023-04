Geen verzoening tijdens de kroning: prins Harry zit tien rijen achter de rest van de familie

Dat vertelt Paul Burrell, de voormalig butler van Diana, aan The Sun. Hij vertelt dat we niet op een verzoening hoeven te rekenen. “Ik denk dat Harry een kille reactie krijgt van de Windsors.” Ook vertelt Paul dat het bezoek niet lang zal duren. Hij vermoedt zelfs dat hij binnen 24 uur weer weg is. “Hij komt alleen omdat zijn vader wil dat hij er is.”

Alleen voor de formaliteit

Harry is er ook niet bij tijdens de balkonscène na de kroning en hij loopt niet mee in de processie na de kroning. De verklaring daarvoor is dat in de optocht alleen ‘werkende’ leden van het Britse koningshuis wandelen. Hij komt dus alleen om zijn gezicht even te laten zien.

Ook schoondochter Meghan schittert van afwezigheid. Hun kinderen, prins Archie en prinses Lilibet, zijn namelijk niet uitgenodigd. Bijzonder detail: Archie is óók jarig op 6 mei. Die verjaardag moet Harry missen door de kroning. Al zal hij waarschijnlijk dus weer snel thuis zijn…

Bron: The Sun