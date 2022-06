Goed geheim gebleven: hertogin Meghan bracht onlangs een bezoek aan Amsterdam

Inmiddels heeft Meghan zelf bekendgemaakt dat ze inderdaad in Amsterdam was en wel om een hele goede reden.

Hertogin Meghan in Amsterdam

Ze bezocht in Amsterdam Project Fearless. Dit is ‘een leeromgeving voor meiden tussen de 9 en 14 jaar, waar stereotypes worden doorbroken, meningen worden gevormd en de handen uit de mouwen worden gestoken’, zo beschrijft de organisatie zichzelf.

Gastcoach Meghan

De organisatie vierde haar derde verjaardag en nodigde Meghan uit als gastcoach. De hertogin mocht de meiden van Project Fearless feedback geven op hun werk en deed ook zelf mee aan een groepsopdracht. Bij deze opdracht draaide het om het tonen van angsten en Meghan was niet bang om openhartig te zijn.

Rolmodel

Project Fearless is ontzettend enthousiast over het bezoek van de hertogin. Ze laten weten dat het goed was voor de meiden om haar als rolmodel te kunnen zien.

Steeds meer meisjes bereiken

“Ze hebben het nodig om benaderbare mensen te kunnen zien en spreken, om te horen hoe zij hun levensweg hebben bewandeld en hoe ze hun doelen hebben bereikt, of nog willen gaan bereiken. We zijn ontzettend trots op onze enorme groei: van 30 meisjes in 2019 naar 747 in dit jaar, en we kunnen niet wachten om daar nog meer nieuwe gezichten aan toe te voegen”, aldus Project Fearless.

Reactie Meghan

Ook Meghan heeft zich in een officieel statement uitgesproken over haar bezoek: “Veilige en stimulerende organisaties zoals Project Fearless geven meisjes de kans om zichzelf te uiten, elkaar te steunen, zelfvertrouwen en weerstand op te bouwen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.”

