Harry en Meghan blijven met één been in Engeland: ze verlengen de huur van Frogmore Cottage

Harry en Meghan hebben namelijk de huur van hun Engelse Frogmore Cottage verlengd.

Frogmore Cottage

Op dit moment verblijven Harry’s nicht, prinses Eugenie, en haar man Jack Brooksbank in het stulpje, maar daar komt binnenkort verandering in. De twee zijn op zoek naar een andere woning in Engeland, omdat ze deels in Portugal gaan wonen. Volgens bronnen hebben ze Adelaide Cottage in Windsor op het oog.

De huur wordt verlengd

Dat Eugenie en Jack Frogmore Cottage gaan verlaten, betekent niet dat Harry en Meghan afscheid nemen van het stulpje. Zij behouden de woning juist, en dat laat toch zien dat ze met één been in Engeland willen blijven.

Jubileum van Elizabeth

Harry en Meghan zullen tijdens het jubileum van koningin Elizabeth in de woning verblijven. En Elizabeth is volgens bronnen ook een reden voor Harry om vaker in Engeland te willen zijn. Omdat zij ouder wordt en met gezondheidsklachten kampt, wil Harry zoveel mogelijk tijd met haar doorbrengen.

Vertrek naar Amerika

Harry en Meghan wonen inmiddels al twee jaar in Californië, met zoontje Archie en dochtertje Lilibet, die daar in het ziekenhuis ter wereld kwam. Met hun vertrek gaven Harry en Meghan hun taken als senior royals op. Dat zorgde voor behoorlijk wat frictie binnen het koningshuis, maar ook bij het Britse volk werd er afkeurend gereageerd op het vertrek.

