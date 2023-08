Harry en Meghan komen wel heel dichtbij (en híer kun je ze zien)

Ook fijn: je hoeft er niet eens het vliegtuig voor in te stappen, en kunt er zelfs met de auto naartoe!

Harry en Meghan in de buurt

De reden van het bezoek aan één van onze buurlanden is het multisportevenement Invictus Games, dat in 2014 werd opgericht door Harry zelf. Het evenement vindt plaats in Düsseldorf en is bedoeld voor militairen en veteranen. Vorig jaar werd het in Den Haag georganiseerd, maar voor de afwisseling is het daar dit jaar niet nog een keer.

Belangrijke taken

Harry en Meghan aanschouwen het evenement niet alleen, ze hebben ook een belangrijke taak. Volgens de Duitse krant Rheinische Post geeft de prins een speech tijdens de spelen en begeleidt Meghan de eindceremonie. Ook wonen de twee hoogstwaarschijnlijk een aantal wedstrijden bij om wat van de sportieve sfeer te proeven.

De hertog en hertogin zien

Wil je de kans grijpen om de hertog en hertogin met eigen ogen te zien, dan kun je het beste rond 9 september die kant opgaan. De spelen zelf vinden namelijk plaats van 9 tot en met 16 september, dus de kans is dan het grootst. Of kinderen Archie en Lilibet ook meekomen, is niet bekend. Die kans is overigens wel aanwezig, omdat prins Harry op 15 september jarig is. Taart én Duits bier voor de hertog van Sussex, dus!

Bron: NY Post