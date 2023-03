Harry en Meghan lieten dochter Lilibet (1) dopen en nu is ze officieel prinses

Kijk even naar deze foto: is de kleine Lili niet de schattigste prinses die je ooit hebt gezien?

Lilibet gedoopt

Het meisje is gedoopt door de aartsbisschop van Los Angeles, John Taylor, zo bericht het Britse koningshuis. In deze mededeling noemt het koningshuis Lili voor het eerst publiekelijk prinses.

Prinses

Ze kreeg de titel niet gratis bij de doopceremonie. Sinds koningin Elizabeth vorig jaar overleed en Charles de troon besteeg, zijn Lili en haar broertje Archie technisch gezien prins en prinses. Alle kleinkinderen van een monarch krijgen deze titel namelijk automatisch.

Ouders wilden koninklijke titels niet

Toch bijzonder, want toen Archie in 2019 geboren werd, lieten Harry en Meghan nog weten dat zij hem geen koninklijke titels wilden meegeven. Kort daarna deed het stel een stap terug in het koningshuis en verhuisden ze naar Amerika. Hiermee verloren zij de aanspreektitels ‘zijne koninklijke hoogheid’ en ‘hare koninklijke hoogheid’.

Doopceremonie

Nog even over Lili’s doopceremonie: het meisje moest er eventjes op wachten. Oudere broer Archie werd namelijk al twee maanden na zijn geboorte gedoopt. Maar vrijdag was het eindelijk zover voor Lilibeth. Er waren volgens ingewijden twintig à dertig gasten aanwezig, waaronder Meghans moeder en Lili’s peetvader, filmmaker Tyler Perry.

Bron: AD