Harry en Meghan per e-mail uitgenodigd voor kroning van Charles

De officiële kroning vindt plaats op 6 mei.

Negatieve ervaringen

Het was een lange tijd de vraag of Harry en Meghan welkom zijn bij de kroning. De relatie tussen Harry en de rest van zijn familie staat al een tijdje op gespannen voet en de onthullingen in zijn boek Spare helpen daar niet bij. In de autobiografie vertelt Harry uitgebreid over zijn negatieve ervaringen met onder anderen Charles en William.

Zijn Harry en Meghan aanwezig?

Ondanks alle heisa die ontstond na de onthullende uitspraken én de recente beslissing van Charles om Harry en Meghan uit Frogmore Cottage te zetten, wil de vorst toch graag zijn zoon bij zich hebben tijdens de kroning. Het is niet bekend of Harry en Meghan aanwezig zijn bij de ceremonie.

De hertog van Sussex zei in januari dat hij nog niet wist of hij naar Londen wil komen. Hij gaf toen aan dat hij eerst een gesprek met zijn vader en broer wilde voeren. Het is niet bekend of dat gesprek ondertussen al heeft plaatsgevonden.

Zaterdag 6 mei 2023 worden Charles en Camilla gekroond. De kronen die zij dan dragen zitten vol diamanten en andere juwelen. En daar zit een mooi verhaal achter, waarover royaltyverslaggever Rick Evers je alles vertelt. Camilla’s kroon is namelijk gelinkt aan een Nederlandse man:

Bron: HLN