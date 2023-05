Harry en Meghan terug naar het Verenigd Koninkrijk? “Zou heel goed mogelijk zijn”

Grant Harrold (45) werkte van 2004 tot 2011 voor Charles als butler. Hij spreekt in de Amerikaanse krant New York Post van een goede optie voor Harry en Meghan om weer een huis te betrekken in het Verenigd Koninkrijk. “De kans is groot dat Harry op termijn een eigen pand in het Verenigd Koninkrijk zal kopen. Zeg nooit ‘nooit’. Het blijft zijn geboorteland en hij en Meghan kunnen een uitvalsbasis in de buurt van de Windsors goed gebruiken.”

Harry en Meghan naar Californië

Harrold denkt wel dat Harry ‘in ballingschap’ blijft. De hertog en hertogin van Sussex vertrokken in 2020 uit Engeland en gingen in Californië wonen. Sindsdien zijn ze slechts een paar keer teruggekeerd.

‘Harry komt vaker alleen’

“Ik verwacht dat Harry een huis gaat kopen, zodat hij vaker in zijn eentje heen en weer kan komen. Meghan heeft geen familie in Londen dus hoeft ze niet altijd mee”, gaat de oud-butler verder. “Maar Harry heeft zijn nichten en neven met wie hij nog goed mee overweg kan. Bovendien blijft hij altijd verbonden met zijn geboorteland en hij wil die connectie niet helemaal afzweren.“

Een huis in het Verenigd Koninkrijk geeft ook meer kans op een verzoening met zijn familie, denkt Harrold.

‘Harry en Meghan een aanwinst’

De oud-butler is positief over Harry en Meghan. Hij zegt het jammer te vinden dat ze naar de States zijn vertrokken. “Ik vond ze een aanwinst voor de monarchie. Ze spraken een jongere generatie aan.”

Bron: AD/New York Post