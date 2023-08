Harry en Meghan verfilmen een boek dat lijkt op hun eigen levens Beeld Chris Jackson/Getty Images

Is Meghan binnenkort weer op het witte doek te zien? Achter de camera’s is ze in ieder geval druk bezig. Samen met Harry produceert ze een boekverfilming. Ze hebben de rechten gekocht van de bestseller Meet me at the lake.